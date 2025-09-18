Bakersfield Black Gold Baseball

Bakersfield Black Gold Baseball

2025 Black Gold Golf Tournament

Kern River Golf Course - Rudal Rd Bakersfield

CA 93306

Golf Team
$800

Includes:

  • 4 person golf team
  • Lunch
  • Swag bag
  • Entrance into the following contests - Best Dressed, Longest Drive, and Closest to Pin
Single Golfer
$200

Includes:

  • Single golfer to be grouped
  • Lunch
  • Swag bag
  • Entrance into the following contests - Best Dressed, Longest Drive, and Closest to Pin
Grand Slam Sponsor
$3,000

Includes:

  • 2 - Four person golf teams
  • Lunch
  • Swag bag
  • Signage at four tee’s*
  • Team autographed baseball
  • Option to provide branded gifts for golfers
  • Custom social media post of the baseball team thanking your company for use on social media
  • Mentioning on Black Gold Instagram

*Please email logo to [email protected]

Golf Lunch Sponsor
$2,000

Includes:

  • Four players in golf tournament
  • Lunch
  • Swag bag
  • Company signage during lunch*
  • Mentioning on Black Gold Instagram

*Please email logo to [email protected]

Golf Cart Sponsor
$2,000

Includes:

  • Four players in golf tournament
  • Lunch
  • Swag bag
  • Signage on golf carts (up to 80 carts)*
  • Mention on Black Gold Instagram

*Please email logo to [email protected]

Swag Bag Sponsor
$1,250

Includes:

  • Company logo on swag bag tag*
  • Mentioning on Black Gold Instagram

*Please email logo to [email protected]

Home Run Sponsor
$1,250

Includes:

  • Four players in golf tournament
  • Lunch
  • Swag bag
  • Option to provide branded gifts for golfers
  • Mentioning on Black Gold Instagram
Triple Play Sponsor
$650

Includes:

  • Two players in golf tournament
  • Lunch
  • Swag bag
  • Signage at 1 tee*
  • Mentioning on Black Gold Instagram

*Please email logo to [email protected]

Score Card Sponsor
$600
  • Included Company Logo*
  • Mention on Black Gold Instagram

*Please email logo to [email protected]

Double Play Tee Sign Sponsor
$250

Includes:

  • 1 Tee sign*
  • Mention on Black Gold Instagram

*Please email logo to [email protected]

Trackman Long Drive
$20

1 drive measured at hole 1

Muligan Single
$10

1 Mulligan

Mulligan 5 Pack
$40

5 Mulligans

Mulligan 8 Pack
$75

8 Mulligans

Raffle Ticket Single
$10

1 Raffle Ticket

Raffle Ticket 5 pack
$40

5 Raffle Tickets

Raffle Ticket 20 pack
$100

20 Raffle Tickets

Add a donation for Bakersfield Black Gold Baseball

$

