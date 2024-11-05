eventClosed

2025 Blind Love Ale

401 S Water St

Corpus Christi, TX 78401

The Supremo
$3,500
- Logo on beer cups - Logo on event banner - Social Media mention - Festival advertisement - Reserve Table - 10 Tickets - Beer flight and dinner for each person - Take home beer mug, shirts, and blind fold
The Lager
$1,500
- Logo on event banner - Social Media mention - Festival advertisement - 6 Tickets - Beer flight and dinner for each person - Take home beer mug, shirts, and blind fold
The IPA
$1,000
- Logo on event banner - Social Media mention - 4 Tickets - Beer flight and dinner for each person - Take home beer mug, shirts, and blind fold
The Stout
$500
- 2 Tickets - Beer flight and appetizer for each person - Take home beer mug, shirts, and blind fold
Individual Ticket
$50
- Beer flight and appetizer for each person - Take home beer mug and blind fold

