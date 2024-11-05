2025 Blind Love Ale

- Logo on beer cups
- Logo on event banner
- Social Media mention
- Festival advertisement
- Reserve Table
- 10 Tickets
- Beer flight and dinner for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
- Logo on beer cups
- Logo on event banner
- Social Media mention
- Festival advertisement
- Reserve Table
- 10 Tickets
- Beer flight and dinner for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
The Lager
$1,500
- Logo on event banner
- Social Media mention
- Festival advertisement
- 6 Tickets
- Beer flight and dinner for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
- Logo on event banner
- Social Media mention
- Festival advertisement
- 6 Tickets
- Beer flight and dinner for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
The IPA
$1,000
- Logo on event banner
- Social Media mention
- 4 Tickets
- Beer flight and dinner for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
- Logo on event banner
- Social Media mention
- 4 Tickets
- Beer flight and dinner for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
The Stout
$500
- 2 Tickets
- Beer flight and appetizer for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
- 2 Tickets
- Beer flight and appetizer for each person
- Take home beer mug, shirts, and blind fold
Individual Ticket
$50
- Beer flight and appetizer for each person
- Take home beer mug and blind fold
- Beer flight and appetizer for each person
- Take home beer mug and blind fold