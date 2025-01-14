2025 Bruin Bash Auction

St. Robert Bellarmine School

Preschool 3 Kids Table
$50

Mrs. Belmonte and Miss Maksud's preschool class were hands on in creating this adorable table just their size! Take this home and your little can use it daily for crafting, dining, and relaxing.
PreK4 Silhouettes
$50

Mrs. Menendez's PreK4 class in perfect silhouettes, framed and ready to take home to hang proudly on your walls.
Kindergarten is All Heart
$50

Mrs. Graca's Kindergarten students each painted a heart in this beautiful and inspiring piece of art, framed and ready to hang.
First Grade Bookbag
$50

Miss Buckey's first graders hand painted a custom Bruins tote bag filled with their favorite books! Take it home today for hours of portable reading fun.
Second Grade Flower Vase
$50

Miss Brand's second grade class hand-painted this beautiful flower vase with personalized love bugs! Bring this home and proudly display your favorite flowers adorned with favorite SRB friends!
Third Grade Bookshelf
$50

Mrs. Schroeder's third grade class gets organIzed with this sweet bookshelf decorated with their own special touches, and includes favorite books and games! Bring it home and add your child's favorite things to make it theirs.
Fourth Grade on a Platter
$50

Mrs. Widlowski's fourth graders got into the school spirit and added their own flair to this fun Bruins platter. Use for serving or display as a unique piece of art!
Fifth Grade Plays Kubb
$50

Mr. Fischer and Mrs. E's fifth grade classes created this custom Kubb lawn game for hours of fun in the backyard! Unfamiliar with Kubb? It's like a combination of bowling and horseshoes. Game rules included.
Sixth Grade Chimes In
$50

Mrs. Kells' sixth grade class created this beautiful windchime, with each student choosing a color and adding their own signature to the back. Bring this piece of art home to enjoy the sights and sounds of sixth grade!
Seventh Grade Plays Jenga
$50

Miss Burzynski's seventh grade students hand painted these Jenga-style blocks to put a fun twist on the classic tower game. Bring it home and test your balancing abilities while admiring their handiwork!
Eighth Grade Lights the Way
$50

Mrs. Peters' eighth grade class painted this classic lighthouse made from terra cotta flower pots. Bring this home and think of our eighth graders as they prepare to leave SRB and shine their light in the world!
Breakfast of Champions item
Breakfast of Champions
$80

Start your days off right with this amazing basket filled with goods for breakfast lovers! Includes gift cards to Sweet Cafe and Breakfast House; Perkolator coffee; a French press; a mini waffle maker; champagne and Baileys, plus a recipe book of breakfast options from preschool and pre-K families! Basket courtesy of our preschool and pre-K parents.
Wine Not? Basket item
Wine Not? Basket
$60

You'll be set for your next wine and cheese night with this beautiful basket filled with everything you need to sip and nosh. Includes WineStyles gift cards, wine, cheeseboard, and more. Basket courtesy of the Kindergarten parents.
Family Day Out Basket item
Family Day Out Basket
$100

Enjoy a day out with your family! Whether you choose to play local at Sunny Village Cafe or head downtown to The Field Museum- there’s something for everyone! Need snacks and games for the road? We’ve got you covered! After a fun day, relax with pizza from Joe’s on Higgins and ice cream from Dairy Queen when you return! Have a blast! Basket courtesy of the first grade parents.
Kids Can Cook item
Kids Can Cook
$50

Get your child's creative juices flowing in the kitchen! They can get some hands-on instruction through a gift certificate to Schoolhouse Kitchen in Portage Park. And then in your kitchen, they can practice their skills with a Cake Pop baking set and a host of fun kitchen tools: Kids pastry mat & rolling pin set; Mini whisk; Kids apron, Mini Waffle Maker and Cookbook. Basket courtesy of the second grade parents.
Dig Into Spring item
Dig Into Spring
$60

Is it Spring yet?!? Warm weather is just around the corner and you'll be set for flower season if you take this prize home! Includes gardening tools, seeds, watering can, planter, apron, solar lights, and succulents. Total value: $130. Basket courtesy of our third grade parents.
St. Paddy's Day Party Basket item
St. Paddy's Day Party Basket
$50

It's almost time for some shennannigans with this great basket filled with everything you need for a fun St. Patrick's Day. Includes Guinness, Jameson, Paddys, crystal whiskey set, alcohol filled chocolate candies, shot glasses, and more. Basket courtesy of the fourth grade parents.
Movie Night Basket item
Movie Night Basket
$60

It's movie night every night with this perfect collection of goodies and tech needed for your next at-home film fest. Includes projector, screen, and plenty of snacks to enjoy. Basket courtesy of the fifth grade parents.
For Little Arts & Crafts Lovers item
For Little Arts & Crafts Lovers
$50

Arts and crafts perfect for a young Picasso! Includes 2 coloring books, Canvas painting kit (w/paints), Diamond keychain kit, Color and erase activity pad, Pencil tin, twistable crayons and colored pencils, finger paints, modeling clay, and scrubbable art toys. Basket courtesy of the sixth grade parents.
Game Night item
Game Night
$50

Spend hours of fun playing games and snacking with your family and friends! Includes six different games plus plenty of snacks to keep you fueled. Game on! Basket courtesy of the seventh grade families.
Bruins Bloomin Bonanza! item
Bruins Bloomin Bonanza!
$50

Scratch your way to millions with this collection of lotto tickets. One has to be a winner, right? It just might be your lucky day if you take this prize home. Tickets courtesy of our eighth grade parents.
Brookfield Zoo with the Burzynskis! item
Brookfield Zoo with the Burzynskis!
$100

Join the Burzynskis for a day at Brookfield Zoo! We'll meet to explore the zoo and have lunch, plus dessert. Valid for one child and 2-3 friends (must be SRB students). Can be used on weekdays (during the summer) or weekends. Expires August 10, 2025. Experience courtesy of Colleen and Jan Burzynski.
After-School Movie with Miss Brand item
After-School Movie with Miss Brand
$50

Enjoy a special movie and popcorn after school with the lovely Miss Brand! For one student and two guests, must be SRB students. Experience courtesy of Mary Brand.
Create Your Own Tote Bag with Mrs. Menendez & Mrs. Pati item
Create Your Own Tote Bag with Mrs. Menendez & Mrs. Pati
$100

Get crafty with our PreK team and bring home wearable and functional art! Winner and four friends will create their own tote with fabric paint. Experience courtesy of Pati Heinosch and Tina Menendez.
Create a No Sew Throw Pillow with Mrs. Widlowski item
Create a No Sew Throw Pillow with Mrs. Widlowski
$100

Your child and 2-3 friends will enjoy spending time after school making a cozy keepsake to take home! Grades 2 and up. Experience courtesy of Nancy Widlowski.
Learn to Crochet with Mrs. Kells and Ms. Rodriguez item
Learn to Crochet with Mrs. Kells and Ms. Rodriguez
$75

Make something cute and functional with these adorable crochet turtle coasters! Enjoy two sessions, each one hour long, on a Monday and Tuesday after school (date TBD). Materials will be provided (yarn, stitch markers, crochet hook, etc.) No previous experience required. Max. four students, 4th grade and above. Experience courtesy of Yvette Rodriguez and Sharon Kells.
Taylor Swift Party with Miss Buckey item
Taylor Swift Party with Miss Buckey
$75

Make friendship bracelets, decorate cookies or cupcakes, watch and dance to some of the Eras Tour Movie, and get a Taylor Swift themed goodie bag! Up to 5 students, to be scheduled on a Thursday after school from 3:05pm-4:30pm. Experience courtesy of Mary Buckey.
Principal for a Day item
Principal for a Day
$75

Mentored by Principal Argamaso, your child will spend the day as acting Principal and be treated to lunch. This student may even need to call in some help from friends to help guide decisions! Date TBD but should be scheduled prior to June 2025. Experience courtesy of Eli Argamaso.
PE Teacher for the Day item
PE Teacher for the Day
$75

This opportunity is for one student to spend a full school day with Ms. Maki. Student will get to create lesson plans, gather equipment, set-up the gym and teach a variety of classes. Winner will receive a whistle, name badge, t-shirt and enjoy lunch from McDonalds! Experience courtesy of Corrie Maki.
Craft Party with Mrs. Schroeder item
Craft Party with Mrs. Schroeder
$100

Join Mrs. Schroeder for painting, friendship bracelet making and snacks! Craft party for student and three friends. Must be redeemed by May 2025. Experience courtesy of Donna Schroeder.
Puerto Rican and Mexican Food Tasting with Mrs. E. item
Puerto Rican and Mexican Food Tasting with Mrs. E.
$75

Do you have an adventurous eater? Your child, along with 2-3 friends, will enjoy a Puerto Rican & Mexican food tasting one day after school with Mrs. E! Tasty food, aqua fresca and soda will be provided. Must be redeemed by June 2025. Experience courtesy of Evangelina Armenta.
Notre Dame High School Gear Basket item
Notre Dame High School Gear Basket
$50

The perfect gift for any current, future, or alumni Dons! Basket includes a mix of sizes: adult S navy flag t-shirt, adult M long sleeve t-shirt, adult M white t-shirt, adult L hoodie, adult XL Dons t-shirt, thermos, and lanyard. Basket courtesy of Notre Dame High School.
Art Lovers
$100

Beautiful framed artwork from local artists Lotus Heartly and Aponte Art ready to go up on your walls. Package also includes 2 bracelets, a canvas bag, and t-shirt from Aponte Art. Total value: $550.00
Indie Movies and Wine Tasting item
Indie Movies and Wine Tasting
$75

Feeling sophisticated? Take home this unique movie lover package including two tickets for any regular screening, plus one free popcorn and one free soda at the Music Box Theater; four movie passes and one tin of gourmet popcorn at the Davis Theater; and a premium wine tasting for four at Cooper's Hawk, valid at any location! Total Value: $200
BEAR DOWN! item
BEAR DOWN!
$150

The 2025-2026 season will bring new hope for the Bears, so grab two seats to a game next season and enjoy dinner at Longhorn Steakhouse! Ticket details: Section 350, Row 14, Seats 7&8. Date to be mutually agreed upon. (Please note: Parking is not included.) Total value: $350. Tickets courtesy of Jac Charlier & Colleen Mulcrone.
Beautify Your Home item
Beautify Your Home
$150

Enhance your living space with a beautiful flowerscape from Jaxy Custom Flowerscapes plus $150 to spend at ABT! Total value: $450. Flower package courtesy of Dana Lyons.
Breathe In, Bliss Out item
Breathe In, Bliss Out
$150

Enjoy a European facial and $120 worth of hair care from Beautification Spa, a sound bath experience with Stephanie Quattrocki, and a cute handbag from ZARA! Total value: $600
Chicago Adventure item
Chicago Adventure
$75

When was the last time you played tourist in your hometown? Enjoy 2 tickets for the Mercury Urban Adventure Cruise from Chicago First Lady Cruises plus 4 passes for a walking tour hosted by the Chicago Architecture Foundation. Total value: $225
Chicago Sights & Food item
Chicago Sights & Food
$75

Package includes 2 cruise tickets aboard the Chicago First Lady for their famous architecture tour, plus a $100 gift card toward a walking tour of your choice from Chicago Food & City Tours. Explore Chicago’s most delicious and historic neighborhoods and Explore the most delicious neighborhoods and sample from food shops and eateries along the way. Popular tours include Gateway to the West Loop, Iconic Foods of Chicago, Chinatown Adventure, Street Foods of Pilsen and Yes, Chef! Total value: $250
Cubs Love Tacos item
Cubs Love Tacos
$150

Enjoy the perfect summer outing with (4) tickets to the Chicago Cubs vs. Pittsburgh Pirates game on Sunday, June 15 at 1:20 pm (Section 203, Row 5, Seats 14-17) plus a $50 gift card for Migos Fine Foods. Total value: $275. Tickets courtesy of Tiffany Polizzi Tomasich '89.
Date Night
$150

Be ready for your next date night with this beautiful Coach Rowan satchel in black cherry, a classy men's watch from Michael Kors, and a $100 gift card from Four Corners. Total value: $400.
Drinks on Us item
Drinks on Us
$150

Thirsty? Enjoy an 8-pack of cider and 2 Belgian glasses from Eris, a cooler and $50 gift card from Binny's, plus gift certificates from fave neighborhood watering holes, including District House, Eris Brewery & Cider House, Firewater, Miller's Ale House, Printer's Row Brewing, and The Harp & Fiddle. Total value $400
Glam Up & Say Cheese!
$200

Mom, get glammed up with a manicure from Venezia Nails and necklace from Kendra Scott in preparation for your one-hour family portrait session with Photography by KD! Total value: $1,360. Photo session courtesy of Katie Donahue.
Ice, Ice, BBQ item
Ice, Ice, BBQ
$150

All right stop, collaborate and listen! Watch the Blackhawks face off against the Seattle Kraken on Tuesday March 18, 2025 at 7:30PM (Section 105, Row 13, Seats 1 &2), then enjoy a game of your choosing with the Chicago Wolves plus some local BBQ from Earl's. Total value: $300. Blackhawks tickets courtesy of James Gay.
Jonesing for Joe item
Jonesing for Joe
$50

Get cozy with coffee and a donut while reading your next favorite book. Enjoy gift cards from local favorites: Plot Twist Books, Joe Donut, Perkolator,, and Weston's Coffee & Tap and coffee beans from Portage Grounds. Total value: $110.
Laugh Your Ribs Off item
Laugh Your Ribs Off
$100

Score 2 tickets to the wildly popular comedian, Nate Bargatze for his "Big Dumb Eyes World Tour" on Thurs 10/23/25 at the United Center (Sec 230, Row 8, Club Level). Before the show, enjoy some ribs and more for dinner at Gale Street Inn. Total value: $225. Comedy tickets courtesy of Nick Teel.
Mangia Lotsa item
Mangia Lotsa
$200

Everyone knows that Italian food is the BEST food! Winner scores generous gift cards to the following Italian favorites: Buona Terra, La Villa, Legno, Nonno Pino's, Pasta Fresh, Ranalli's, and Trattoria Porretta. That's a lotsa pasta! Total value: $450.
Namastay in Shape item
Namastay in Shape
$200

Take home this wellness package starting with a fitness assessment & two personal training sessions from Alida 126, one private yoga class for up to three people with Julie Van Eeanenaam, and two private pilates sessions with Lynn Castiglioni. Prize also includes 2 thermoflasks and a massager for your recovery. Total value: $525.
Pizza Lovers item
Pizza Lovers
$75

Chicagoans love pizza and we're lucky to have so many great options here on the Northwest side. Take home these gift cards from Dino's Pizza, Easy Street Pizza & Beer Garden, Joe's on Higgins, and Phil's Pizza D'Oro to enjoy with friends and family. Total value: $200
Sox & Shenanigans item
Sox & Shenanigans
$75

Let's go, go, go, White Sox! Grab a bite at local favorite O'Donovans and then head to the Southside to catch a White Sox game. Package includes 4 lower reserve tickets valid for any Mon-Thurs home game during the 2025 season. Total value: $200
Summer Family Fun item
Summer Family Fun
$125

The perfect summer outing does exist! It includes (4) passes to the Field Museum, a large box of cookies from Carol's Cookies, and lunch from Soup & Scoops in Park Ridge! Package also includes (2) gatorade bottles and (2) Air Jordan backpacks for fun on the go. Total value: $250
Holy Smokes! item
Holy Smokes!
$400

You will be the envy of your block with a brand new Large Green Egg Smoker (and Stand) in your backyard as you effortlessly grill, smoke, roast, and bake with precision. Advanced thermal technology ensures consistent temperatures from 200°F to 750°F (93°C to 399°C), while the 18.25-inch (46 cm) diameter cooking surface offers ample space for entertaining. The ceramic construction retains heat and moisture, infusing dishes with rich, complex flavors. Cooking Area: 262 sq in (1688 sq cm); weight: 162 lbs (73 kg); temperature range: 200°F - 750°F (93°C - 399°C); capacity: 20 lb turkey, 12 burgers, or 8 steaks. Grill will be transported to your home by Dan Warzynski, who has graciously donated this item. Total value: $1500.
Party by Design item
Party by Design
$100

All you need to add are the people! Includes $150 in food and beverages from Catered by Design plus a 5 bottle in-home wine tasting for 14-20 people with a private Wine Advisor for 2 hours from Wines for Humanity. Total value: $325.
Car Spring Cleaning item
Car Spring Cleaning
$150

After a long winter, your car could use a deep clean. Take home over $300 to use for interior & exterior detail cleaning, plus a basket full of car wash supplies from Nature's Hand Car Wash & Detailing. Total value: $450.
Cooking for All Ages! item
Cooking for All Ages!
$125

This package includes cooking and nutrition classes for both you and your kids! First, enjoy a gift card to use toward any class from Schoolhouse Kitchen + Studio location in the city (including Portage Park!) Then, you and up to 3 friends will partake in a 2-hour interactive cooking and nutrition class with Sally Schwartz, registered pediatric dietitian. Total value $250.
Watch Your Fitness Improve item
Watch Your Fitness Improve
$150

Get buff with one week of group fitness classes for you and a guest from Level Up Fitness, a smart watch from Otofix, and 2 hydroflasks to keep you hydrated. Total value: $700.
Bulls & Dags item
Bulls & Dags
$150

Grab dinner at D'Agastinos and then enjoy these great seats to see the Chicago Bulls play the Portland Trail Blazers on April 4! Ticket detail - Section 105, Row 2 Seats 1-4--right near the Bulls entry tunnel so go early for high fives and potentially autographs from your favorite players. Bulls tickets courtesy of Michael Gibbons from Gibbons Funeral Home. Total value: $400.
Fun times in Kernaghan Hall! item
Fun times in Kernaghan Hall!
$50

Laugh and win it big with (2) tickets to SRB Comedy Night and (2) admissions to any upcoming Bingo Night. Expires June 2026. Tickets courtesy of our SRB Sports and Parents' Associations.
Sports Registration is Covered! item
Sports Registration is Covered!
$200

$500 Gift Certificate redeemable for SRB sports player registration. Not valid towards uniform fees/purchases.
Pick of the Pew: 1st Communion 2025 item
Pick of the Pew: 1st Communion 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.
Pick of the Pew: 8th Grade Graduation 2025 item
Pick of the Pew: 8th Grade Graduation 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.
Pick of the Pew: Christmas Eve 2025 item
Pick of the Pew: Christmas Eve 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.
Pick of the Pew: Christmas Pageant 2025 item
Pick of the Pew: Christmas Pageant 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.
Pick of the Pew: Confirmation 2025 item
Pick of the Pew: Confirmation 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.
Pick of the Pew: Easter Sunday 2025 item
Pick of the Pew: Easter Sunday 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.
Pick of the Pew: Kindergarten Graduation 2025 item
Pick of the Pew: Kindergarten Graduation 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.
Pick of the Pew: Mother's Day 2025 item
Pick of the Pew: Mother's Day 2025
$75

Your choice of pew at church with seating for up to 8 people.

