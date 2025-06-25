Carson Tigersharks
2025 Capital City Kids Triathlon
841 N Roop St
Carson City, NV 89701, USA
Age Group 11-14
$30
Start Time 8:00am - Distances: 200 Yard Swim, 2 Mile Bike, 1 Mile Run
Age Group 9-10
$30
Start Time: 8:30am - Distances: 100 Yard Swim, 1 Mile Bike, .5 Mile Run
Age Group 7-8
$30
Start Time: 9:00am - Distances: 50 Yard Swim, .8 Mile Bike, .4 Mile Run
Age Group 4-6
$30
Start time: 9:20am - Distances: 25 Yard Swim, .4 Mile Bike, .2 Mile Run
