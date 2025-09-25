2025 Casa Fall Festival at Hill Ridge Farms

Hosted by
About this event
Youngsville, NC 27596, USA
All attendees, ages 2 years and older need to purchase a ticket. Children who are not yet 2 years old do not need a ticket.
Todos los asistentes mayores de 2 años deben comprar una entrada. Los niños menores de 2 años no necesitan entrada.
Donate a ticket to a Casa family who would otherwise not be able to attend the festival.
Dona una entrada a una familia de Casa que, de otro modo, no podría asistir al festival.
Donate $8 towards the purchase of a ticket for a Casa family who would otherwise not be able to attend the Fall Festival.
Dona 8 dólares para la compra de una entrada para una familia de Casa que, de otro modo, no podría asistir al Festival de Otoño.
Donate $4 towards the purchase of a ticket for a Casa family who would otherwise not be able to attend the Fall Festival.
Dona 4 dólares para la compra de una entrada para una familia de Casa que, de otro modo, no podría asistir al Festival de Otoño.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!