2025 CAVALRY RUGBY ACADEMY SPONSORSHIPS & GENERAL DONATIONS

Battalion Level Sponsorship $1500 will include the following
-Covers 3 Ruggers in full for entire Tour!!
-Business Logo or Family Name on Official Tour Jerseys (large front or back Logo Placement)
-Business Logo or Family Name WITH Preferred placement/Larger scale logo on Official Tour shirts worn by ruggers when not in Jerseys
-Business Logo or Family Name WITH Preferred placement/Larger scale logo on Official Tour Banners along with QR Code to your website
-Business Logo or Family Name on all Bitterroot Rugby websites & Social Media Sites.
-Business Logo or Family Name on all social media updates while group is on Tour
-4 Official Tour shirts in sizes of your choice!
-Please send your Company Logo to [email protected]