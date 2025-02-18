2025 CAVALRY RUGBY ACADEMY SPONSORSHIPS & GENERAL DONATIONS

General Donation
$25
Donation
$50
Donation
$100
Donation
$150
Recruit Level Sponsor
$275
Recruit Level Sponsorship $275 will include the following -Covers FULL cost of 1 squad member for the entire Tour -Business Logo or Family Name on Official Tour Banners -Business Logo or Family Name on all Cavalry Rugby Academy website & Social Media Sites. -Business Logo or Family Name on all social media updates while group is on Tour -Please send your Company Logo to [email protected]
Squad Level Sponsorship
$500
Squad Level Sponsorship $500 will include the following -Covers 1.5 Ruggers in full for the entire Tour! -Business Logo or Family Name on Official Tour shirts worn by ruggers when not in Jerseys -Business Logo or Family Name on Official Tour Banners along with QR Code to your website -Business Logo or Family Name on all Cavalry Rugby Academy website & Social Media Sites. -Business Logo or Family Name on all social media updates while group is on Tour -2 Official Tour shirts in sizes of your choice! -Please send your Company Logo to [email protected]
Platoon Level Sponsorship
$750
Platoon Level Sponsorship $750 will include the following -Covers 3 Ruggers in full for entire Tour!! -Business Logo or Family Name on Official Tour Jerseys (Shoulder Placement) -Business Logo or Family Name WITH Preferred placement/Larger scale logo on Official Tour shirts worn by ruggers when not in Jerseys -Business Logo or Family Name WITH Preferred placement/Larger scale logo on Official Tour Banners along with QR Code to your website -Business Logo or Family Name on all Bitterroot Rugby websites & Social Media Sites. -Business Logo or Family Name on all social media updates while group is on Tour -4 Official Tour shirts in sizes of your choice! -Please send your Company Logo to [email protected]
Battalion Level Sponsorship
$1,500
Battalion Level Sponsorship $1500 will include the following -Covers 3 Ruggers in full for entire Tour!! -Business Logo or Family Name on Official Tour Jerseys (large front or back Logo Placement) -Business Logo or Family Name WITH Preferred placement/Larger scale logo on Official Tour shirts worn by ruggers when not in Jerseys -Business Logo or Family Name WITH Preferred placement/Larger scale logo on Official Tour Banners along with QR Code to your website -Business Logo or Family Name on all Bitterroot Rugby websites & Social Media Sites. -Business Logo or Family Name on all social media updates while group is on Tour -4 Official Tour shirts in sizes of your choice! -Please send your Company Logo to [email protected]
Brigade Level Sponsorship
$2,500
Division Level Spoinsorship
$5,000
Platinum Corps Level Sponsorship
$10,000
Legacy Sponsor
$15,000
Full Tour Level Sponsor
$25,000
Breaking Ground Platium Sponsor
$50,000
