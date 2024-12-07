2025 CEJC Engineers Week Sponsorship

Eight (8) Tickets to E-Week and Awards Banquet
A reserved table at Banquet
Up to five (5) minute speaking opportunity at our Banquet
Your logo on Banquet Program as a Diamond Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as Diamond Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet
Platinum Sponsorship
$1,000
Four (4) Tickets to E-Week and Awards Banquet
Up to three (3) minute speaking opportunity at our Banquet
Your logo on Banquet Program as a Platinum Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as Platinum Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet
Gold Sponsorship
$500
Three (3) Tickets to E-Week and Awards Banquet
Your logo on Banquet Program as a Gold Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as a Gold Sponsor
Exhibitor Table Opportunity at the Banquet
Silver Sponsorship
$250
Two (2) Tickets to E-Week and Awards Banquet
Your logo on Banquet Program as a Silver Sponsor
Your logo displayed on all Banquet advertisements as a Silver Sponsor
