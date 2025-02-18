2025 Chandler Mountain Challenge @ Horse Pens 40, AL

Get those monkeys out to their first comp! Covers comp access, dinner AND HP 40 fees! (Does NOT include t-shirt, please use the Youth ages 8-16 if you want them to have a shirt, even if they're 0-7 yrs old)

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