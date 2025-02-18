2025 Chandler Mountain Challenge @ Horse Pens 40, AL

Ages 8-16 includes same as adult ticket, discounted to get kids siked!
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Youth (7 & under)
$12.50
Get those monkeys out to their first comp! Covers comp access, dinner AND HP 40 fees! (Does NOT include t-shirt, please use the Youth ages 8-16 if you want them to have a shirt, even if they're 0-7 yrs old)
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Standard Adult Registration (available til April 2nd)
$50
Adult registration (ages 17-99) Includes comp access, first-come-first-serve t-shirt, + HP 40 day use fees, dinner, access to prizes & raffles. (Registrations completed before March 17 are guaranteed a shirt, anyone after that is FCFS for sizes)
Adult registration (ages 17-99) Includes comp access, first-come-first-serve t-shirt, + HP 40 day use fees, dinner, access to prizes & raffles. (Registrations completed before March 17 are guaranteed a shirt, anyone after that is FCFS for sizes)
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