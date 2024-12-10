2025 Cheetah Chase Sponsorship

9600 Clarence Center Rd

Clarence Center, NY 14032, USA

MAIN EVENT SPONSOR
$2,500
** 1 Opportunity Available ** Prominent recognition as the Main Event Sponsor on all T-shirts * Recognition during announcements and on social media * Logo on a Start/ Finish line banner * Featured logo and link/ QR to business website on our event registration website * Ability to supply promotional material for inside student grab bags
SENSORY PAVILION SPONSOR
$1,000
** 1 Opportunity Available ** Recognition during announcements and on social media * Signage displayed in the Pavilion area on event day * Recognition of business on our event registration website * Logo on banner displayed on Clarence Center Road * Ability to supply promotional material for student grab bags
GOLD SPONSOR
$1,000
* Logo on items for higher levels of student fundraising * Recognition of business on our event registration website * Logo on banner displayed on Clarence Center Road * Ability to supply promotional material for student grab bags
SILVER SPONSOR
$750
* Logo on items for higher levels of student fundraising * Recognition of business on our event registration website * Logo on banner displayed on Clarence Center Road
BRONZE SPONSOR
$500
* Recognition of business on our event registration website * Logo on banner displayed on Clarence Center Road
EVENT BOOSTER SPONSOR
$200
* Company name on website sponsor banner * Logo on banner displayed on Clarence Center Road

