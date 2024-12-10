2025 Cheetah Chase Sponsorship

** 1 Opportunity Available
** Prominent recognition as the Main Event Sponsor on all T-shirts
* Recognition during announcements and on social media
* Logo on a Start/ Finish line banner
* Featured logo and link/ QR to business website on our event registration website
* Ability to supply promotional material for inside student grab bags
SENSORY PAVILION SPONSOR
$1,000
** 1 Opportunity Available
** Recognition during announcements and on social media
* Signage displayed in the Pavilion area on event day
* Recognition of business on our event registration website
* Logo on banner displayed on Clarence Center Road
* Ability to supply promotional material for student grab bags
GOLD SPONSOR
$1,000
* Logo on items for higher levels of student fundraising
* Recognition of business on our event registration website
* Logo on banner displayed on Clarence Center Road
* Ability to supply promotional material for student grab bags
SILVER SPONSOR
$750
* Logo on items for higher levels of student fundraising
* Recognition of business on our event registration website
* Logo on banner displayed on Clarence Center Road
BRONZE SPONSOR
$500
* Recognition of business on our event registration website
* Logo on banner displayed on Clarence Center Road
EVENT BOOSTER SPONSOR
$200
* Company name on website sponsor banner
* Logo on banner displayed on Clarence Center Road
