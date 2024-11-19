Lincoln Haymarket Development Corp.

Lincoln Haymarket Development Corp.

2025 Chocolate Lover's Fantasy Silent Auction

335 N 8th St suite b, Lincoln, NE 68508

(Item #1) Bin 105 Quality Wines Basket & Art Glass item
(Item #1) Bin 105 Quality Wines Basket & Art Glass
$30

Starting bid

Have you been to Bin? Their wine selections and tastings are amazing! This gift basket includes 2 bottle of wine and and a hand-blown wine glass by Lincoln Artist Marc Kornbluh. Bin 105 Quality Wines & Specialty Foods is located at 105 North 8th Street, Ste. 100 in the Haymarket. bin105.com Wine descriptions; Cinquante Cinq Chardonnay 2022, France. This is a crisp, fresh wine with classic chardonnay orchard fruit and medium acidity. Head High Wines Sonoma County Pinot Noir 2021. Earthy, barnyardy aromas lend a funky complexity to this broad and indulgent wine. Notes of black tea, tamarind and sour cherry mingle with moderate tannins and decent acidity that gives the wine a lift on the palate.
(Item #2) Biscotti Mommy Basket item
(Item #2) Biscotti Mommy Basket
$20

Starting bid

Crunchy & Yummy! A delicious 20 piece Chocolate Almond Biscotti Basket from Biscotti Mommy, a Haymarket Farmers' Market Vendor. Check out her booth this spring! Find her at biscottimommy.com
(Item #3) Shop the Haymarket Farmers' Market! item
$75

Starting bid

Shop Lincoln's Original Haymarket Farmers' Market! Over $200 worth of Gift Certificates from our generous Vendors. The package includes; a $25 in merchandise from Blooming Cactus Giants, a $25 Meat Bundle Certificate (Chicken, beef, & pork), $30 certificate to Gardner's Wisconsin Cheese, A $25 gift certificate from for a collar, leash and tag clip from Jax's Closet. Your choice of size and pattern. Two $25 Gift Certificates to Manila Bay Filipino Cuisine, a Cozy originally designed Tee from OllyOx,a $30 Gift Certificate to ZHarvest Gems and a Free Face Painting from Adornment Face Painting.
(Item #4) Four Bourbon Theatre Silver GA Show Tickets item
(Item #4) Four Bourbon Theatre Silver GA Show Tickets
$50

Starting bid

Enjoy 4 Silver General Admission Tickets to any Bourbon Theatre Show. Check out their website for a list of upcoming shows. Expires 12/31/25. Bourbon Theatre is located at 1415 O St. bourbontheatre.com
(Item # 5) Antique Pearl Earrings & $50 BA Gift Certificate item
(Item # 5) Antique Pearl Earrings & $50 BA Gift Certificate
$150

Starting bid

Show off in these Antique 14K Genuine Pearl Drop Earrings (including the antique box) from Burlington Antiques in the Haymarket (click through photos for details). Go back in time with these Late 1900''s Victorian to Edwardian Era earrings. Also included is a $50 Gift Certificate to feed your obsession for more fantastic antique and vintage jewelry. Located at 201 N. 7th St. burlingtonantiques.com
(Item # 6) Tito's Handmade Vodka Neon Sign item
(Item # 6) Tito's Handmade Vodka Neon Sign
$50

Starting bid

Be smooth displaying this Huge Tito's Handmade Vodka Neon Bar Sign. 36" x 29". Adjustable light will go from dim to bright. Donated by Buzzard Billy's in the Haymarket. Located at 247 N. 8th. buzzardbillys.com and follow them on Facebook.
(Item #7) Vintage Galway Irish Cut Crystal Bar Set item
$40

Starting bid

Make the perfect cocktail for your guests with this Vintage Galway Irish Cut Crystal Bar Set. Included in the set is an Ice Bucket, a Cocktail Mixer and a Condiment Dish. Donated by Cindy's Dream Shop, who is Antique Dealer D50 at Burlington Antiques in the Haymarket. 201 N. 7th St. burlingtonantiques.com
(Item #8) Stay at Courtyard Marriott & Do Dinner at Brewskys item
(Item #8) Stay at Courtyard Marriott & Do Dinner at Brewskys
$75

Starting bid

Enjoy an overnight stay for two at Courtyard by Marriott in the Haymarket and "do dinner" with 2-$25 Gift Cards at Brewsky's Food & Spirits, just down the street on 8th! *Exclusions apply on stay, does not include football Saturday weekends. Go check them out at marriott.com and brewskys.com
(Item #9) Handmade Crocheted Chocolate Cow item
$10

Starting bid

She couldn't be cuter! Mini Crocheted Chocolate Cow with chocolate chip purse and strawberry. Donated by Dear Dinos +, a Haymarket Farmers' Market Vendor based out of Lexington. [email protected] and on Instagram at deardinosplus. Contact [email protected] to see what dates she will attend the market.
(Item #10)Omaha SuperNovas Pro Volleyball Lexus Club Package item
(Item #10)Omaha SuperNovas Pro Volleyball Lexus Club Package
$100

Starting bid

Get ready for an unforgettable night of professional volleyball as Nebraska’s own Omaha Supernovas face off against the Atlanta Vibe! Donated by Eleanor! We’re giving away 3 sets of two tickets to the April 19,2025 game at 6:00 PM, valued at $372! But that’s not all—these tickets include access to the exclusive Lexus Club, where your game-day experience gets an exciting VIP upgrade: A premium hospitality lounge with TVs, couches, and a full bar. Private restrooms VIP coat check Wider seats for ultimate comfort Concessions ordered directly to your seat Here’s your chance to be part of the excitement that’s bringing Nebraska together. The Supernovas are more than a team—they’re our team. Don’t miss the chance to cheer them on in style! Donated by Eleanor, a Marketing Company located in the Haymarket and now Omaha. weareeleanor.com
(Item #11) Escape Room for Up to 6 People item
(Item #11) Escape Room for Up to 6 People
$50

Starting bid

Can you Escape the Room in time??? Escape rooms are real life adventure games with a set amount of time. This auction items is for 1 Escape Room Voucher for up to 6 Players - $180 total value. Donated by Escape Lincoln in the Haymarket. 815 O St., 2nd Floor. escapelincoln.com
(Item #12) Pickleball Package from First State Bank item
(Item #12) Pickleball Package from First State Bank
$30

Starting bid

Get your game on with a $50 Gift Card to the new "Let's Pickle Bar" and a set of First State Bank Pickleball Paddles. Play, Eat or do both! Donated by First State Bank Nebraska. Serving Southeast Nebraska. 1fsb.bank.com
(Item #13)"Let's Stay Home Tonight" Basket by From Nebraska item
$40

Starting bid

Stay home and cook with these Items from James Arthur Vineyards and From Nebraska Gift Shop. Including James Arthur Nebraska Red Wine, Valentino's spaghetti sauce, Chocolate Merlot Cake from the Beatrice Bakery and Pizza Crust Mix from Urban Slicer, Omaha. fromne.com
(Item #14) Stay at Hilton, Dine at Leadbelly or Fleetwood! item
(Item #14) Stay at Hilton, Dine at Leadbelly or Fleetwood!
$50

Starting bid

Stay & Dine in the Haymarket with an Overnight stay, at Hilton Garden Inn that includes breakfast for 2 and parking, plus a $50 Gift Card that can be used at Leadbelly or Fleetwood. All in the Haymarket! *Exclusions apply on stay, no home football weekends. haymarketdowntown.hgi.com, getleaded.com, getfleetwood.com
(Item #15) Haymarket Overnight with Dinner & Dessert item
(Item #15) Haymarket Overnight with Dinner & Dessert
$60

Starting bid

Enjoy a night in the Haymarket with an Overnight Stay at Hyatt Place that includes Breakfast for 2, a $50 Buzzard Billy's GC, and a $25 Gift Certificate to The Rabbit Hole Bakery. *Exclusions apply for stay, no football Saturday weekends.
(Item #16) If You Dare Salsa Package item
$15

Starting bid

Do you like it Hot? Or Mild? Enjoy this salsa and hot sauce sampling from If You Dare Salsa, a Haymarket Farmers' Market Vendor. ifyoudaresalsa.com
(Item #17) Gabriel & Co Sterling Earrings & Necklace item
(Item #17) Gabriel & Co Sterling Earrings & Necklace
$65

Starting bid

Gabriel & Co. designer "Stronger Together" set of Sterling Silver huggie earrings and coordinating round pendant necklace. Includes a custom polishing cloth. This set is packaged beautifully, we couldn't show all the wrapping. A very nice high end jewelry designer that puts love and care into their jewelry. Total Value $170 Donated by JML Jewelry Appraisals. Jeanné M. Lillich has over 30 years of fine jewelry experience in purchasing, management and appraisals. As an independent appraiser, her client's interests are her primary concern. Jeanné's goal is to provide an educated, unbiased and professional opinion of your jewelry's value. jmlja.com
(Item # 18) Elijah Craig Single Barrel Kentucky Whiskey 2024 item
(Item # 18) Elijah Craig Single Barrel Kentucky Whiskey 2024
$75

Starting bid

$175 Value. Bottled solely from the contents of one expertly chosen barrel, this expression of Elijah Craig is the pinnacle of Bourbon craftsmanship. Bold, robust, and incredibly complex, 18-Year-Old presents a rare and unique opportunity to sip some of the oldest Bourbon in Kentucky. Elijah Craig 18 Year Old Single Barrel Kentucky Straight Bourbon Whiskey (2024 Release). Donated by Kate Martin, a true Speakeasy tucked away in the Haymarket. Can you find them?
(Item #19) "Downtown Date Night" Kindler Hotel, DISH & LIED item
(Item #19) "Downtown Date Night" Kindler Hotel, DISH & LIED
$125

Starting bid

What an amazing Date Night in Downtown Lincoln! An Overnight Hotel stay at the beautiful Kindler Boutique Hotel with dinner at the fabulous DISH Restaurant and a pair of tickets to the Parson's Dance Company Show (April 5th, Right Orchestra) at The Lied Center. Wow, does it get any better than this? Visit all their websites for details. thekindlerhotel.com, dishdowntown.com and liedcenter.org *Exclusions apply for the overnight stay, no football Saturday weekends.
(Item #20)Lincoln Children's Museum 1 Year Family Membership item
(Item #20)Lincoln Children's Museum 1 Year Family Membership
$35

Starting bid

Unlock Adventure with a 1 Year Family or Grandparents Membership to the Lincoln Children's Museum. $132 Value. Up to two adults living the same household and dependent children under age 15. Your family can explore all-new exhibits including our three-story Luckey Climber and Instruments on Deck. Free Admission to our four annual Super Saturday events and Make Believe Midnight Many fun family events and great discounts on camps and special programs. Jumping monkeys! You can receive a $10 off discount for a Lincoln Children’s Zoo membership when you purchase any Lincoln Children’s Museum membership! For more details go to lincolnchildrensmuseum.org
(Item # 21) Zingerman's Bacon of the Month for 6 Months item
(Item # 21) Zingerman's Bacon of the Month for 6 Months
$50

Starting bid

Everything is better with Bacon! The Nebraska Pork Producers Association are generously donating a 6 month membership to Zingerman's Bacon Club. $250 Value. Each shipment contains 12 to 16 ounces of artisan bacon, plus bacon stories, histories and recipes. The first shipment also includes our Pocket Book of Bacon keepsake. Go to zingermans.com to see the tasty selection you will receive. Visit the donors at nepork.org
(Item #22) "Choose Your Own Date Night" Donated by Olsson item
(Item #22) "Choose Your Own Date Night" Donated by Olsson
$100

Starting bid

Choose your own Date Night Package starts with a overnight stay at Graduate Lincoln Hotel. The package also includes $25 Gift Cards/Certificates to the following businesses; Off Leash Dog Bar, Mana Games, Ivanna Cone, Crescent Moon Coffee, The Mill Coffee, Vinyl Bar, plus a Park + Go parking garage card. All items were generously donated by Olsson, an engineering and design firm located at 601 P St. in the West Haymarket. olsson.com
(Item #23) Custom Made Belt by Platte River Trading Co. item
$40

Starting bid

Get stylish in a custom made belt by Platte River Trading Co., a Haymarket Farmers' Market Vendor. Men's or Women's standard design leather belt with a stainless or brass buckle. Certificate may be used during the Farmers' Market or contact him at platterivertradingco.com
(Item #24) Handmade Weekender Bag by Scout item
(Item #24) Handmade Weekender Bag by Scout
$20

Starting bid

This fantastic large "everything bag" is perfect for a weekend on the go! Handmade by Scout Hand Embellished Goods, a Haymarket Farmers' Market Vendor. Check out the photos. You can reach Jonelle at [email protected]
(Items #25) "Hello" Fancy Dog Bone Wood Door Sign item
$10

Starting bid

"Hello" Fancy Dog Bone Shape Wood Door Sign by Snow's Crafts, a Haymarket Farmers' Market Vendor. Come see her every Saturday morning this season!
(Item #26) "Sweet Sunshine" Drink Wood Door Sign item
$10

Starting bid

"Sweet Sunshine" Drink Wood Door Sign is handmade by Snow's Crafts, a Haymarket Farmers' Market Vendor. Come see her every Saturday morning this season!
(Item #27) Spice Isle Caribbean Sauces & Rubs Gift Box item
(Item #27) Spice Isle Caribbean Sauces & Rubs Gift Box
$10

Starting bid

Spice things up with this Caribbean Sauce/Rub Combo: Tropical Heat Gourmet Sauce & Seasoning/Rub and Tropical Jerk Sauce & Seasoning/Rub. Donated by Spice Isle Sauces, a Haymarket Farmers' Market Vendor. spiceislesauces.com
(Item #28) GUCCI Designer Belt Bag from STATUS Haymarket item
(Item #28) GUCCI Designer Belt Bag from STATUS Haymarket
$200

Starting bid

Turn heads with this Gently Loved GUCCI Designer Belt Bag. This elevated "Bum Bag" is in excellent condition! $750 Value. Donated by STATUS HAYMARKET who specializes in Pre-Loved Luxury Handbags & Accessories. "It is our commitment to selling the very best in sustainable luxury and building customer trust. All of our handbags are certified by our third party partner. STATUS HAYMARKET is pleased to give our customers beautiful and tangible investment pieces." Located in the Haymarket under the bridge on O Street!
(Item #29) Lazlo's or Fireworks Lunch for a Year! item
(Item #29) Lazlo's or Fireworks Lunch for a Year!
$100

Starting bid

Enjoy lunch for two all year long at Lazlo's or Fireworks. Highest bidder wins twelve $35 gift cards, a $420 Value. Visit the Haymarket's own Lazlo's Brewery & Grill on 7th St, between P & Q! lazlosbreweryandgrill.com
(Item #30) Empyrean Beer for a Year & Souvenirs item
(Item #30) Empyrean Beer for a Year & Souvenirs
$100

Starting bid

Thirsty? Bid on this Great Empyrean Beer for a Year Package, a $320 value! What's included? A Gift Card that is good for 2 growler refills a month for a year at any Lazlo's or Fireworks restaurants. Empyrean Growler and T-Shirt, all in a beer bucket. empyreanbrewingco.com
(Item #31) Ten Thousand Villages Sustainable Gifts Package item
$30

Starting bid

This gift package from Ten Thousand Villages gives you a few examples of items they sell. This package includes; a Rajasthani Pottery Holder, 3 Elements Chocolate Bars, $25 off gift certificate, a Thistle Farms Bath Soak and a Thistle Farms Body Butter. Ten Thousand Villages, a non-profit, is located on 8th & P Streets in the Haymarket.
(Item #32) Stay at The Apothecary Loft in the Haymarket item
(Item #32) Stay at The Apothecary Loft in the Haymarket
$100

Starting bid

Enjoy the historic charm of the Apothecary Loft in the Haymarket. You are entitled to use of the South Apothecary Loft (140 N. 8th Street) for an overnight stay for 2 guests or have a cocktail party for up to 30 guests (food and beverages not provided. Certificate is for Sundays - Thursdays only! Donated by Haymarket Square Developers, owner of the Apothecary Lofts and the Ridnaur Rooms. lincolnhaymarket.org
(Item #33) Intense Scents Products Basket from The Cat House item
$40

Starting bid

Basket of Intense Scents soy products with a jar candle, scent warmer and five packages of scents. Included is a turquoise leopard print travel mug and a selection of sugar free drink mixes from lemon elderflower to strawberry daiquiri and pina colada. $140 Value Donated by the Cat House, nonprofit rescue. Also, they are a Haymarket Farmers' Market Vendor! thecathouse.org
(Item # 34) Whistlepig Whiskey Piggybank Rye Limited 12 Year item
$75

Starting bid

Donated by The Starlite Lounge, The WhistlePig 10 Limited Edition PiggyBank Rye is pure gold in a bottle – complete with a pig who’s got the… well, let’s just say the “golden balls” to prove it! Aged for a glorious decade with each year adding a little more sparkle and shine, this limited edition collectible is the golden hog of the holiday season, the crown jewel of any festive feast, and sure to hog all the attention on your home bar or mantle. The one-of-a-kind collectible packaging doubles as a PiggyBank, complete with a coin slot to begin saving for the next great cause. Charitable Limited Edition. $299 Value The Starlite Lounge is located under Buzzard Billy's. buzzardbillys.com
(Item #35)Three Daughters Boutique Gift Basket item
$30

Starting bid

A $50 Gift Card to Three Daughters Boutique plus a Sweet Grace Scent basket including a Candle, Sachet and Laundry Detergent. Three Daughters is a Haymarket Business located at 311 N. 8th. Shop with them online at 3daughtersboutique.com
(Item #36) Wax Buffalo Pure Soy Candle Making Experience item
(Item #36) Wax Buffalo Pure Soy Candle Making Experience
$100

Starting bid

Experience Candle Making at Wax Buffalo, plus...two candle lab gift cards ($38 each) for an experience in their candle lab, a $50 gift card for drinkies while labbing, and a cute basket of candles worth $200. $326 Total Value Wax Buffalo, formerly in the Haymarket, has a fantastic and fun Candle Lab, Small Bar and Retail Shop at 4723 Prescott or buy online at waxbuffalo.com
(Item #37)Tomahawks Axe Throwing For 6 item
$40

Starting bid

Have a great time with friends at Tomahawks with this certificate for 1 hour of axe throwing for a group of 6! $150 Value. Located in the Haymarket at 815 O Street under the bridge! tomahawksLNK.com
(Item #38) "Coffee Date" at The Mill Gift Package item
(Item #38) "Coffee Date" at The Mill Gift Package
$40

Starting bid

Have a Delicious Date Night at The Mill Coffee! This gift package includes a $20 gift card, a tote bag, an Airscape coffee canister (the best way to store coffee), sweet treats, keychain and a mug! The Mill is a Special Haymarket Partner in our LHDC events. Please Visit any or all of their locations.. For details got to millcoffee.com
(Item #39) Signed Copy of Inside Nebraska Courthouses Book item
(Item #39) Signed Copy of Inside Nebraska Courthouses Book
$20

Starting bid

Across Nebraska, the county courthouse stands as a symbol of local pride, embodying the distinct character and history of the area it serves. But how often do you get a chance to peek inside? Your tour starts here, with Lincoln author Dean B. Settle as your guide. This signed copy has been donated to our auction by Author Settle. insidenebraskacourthouses.com
#40 Visit Downtown Lincoln Souvenir Package item
$30

Starting bid

This Visit Downtown Lincoln Souvenir package is fun! Included are Downtown Lincoln, Haymarket and Visit Lincoln goodies. Enjoy! downtownlincoln.org, lincolnhaymarkt.org and lincoln.org
(Items #41) Runza® Free Combo Meal for a Year Package item
$50

Starting bid

Can you say DELICIOUS? Enjoy 1 free Runza® combo meal a week for a year certificate! Get 52 free combo meals that include world famous Runza sandwiches, classic burgers, beloved crinkle cut fries and homemade onion rings. A $400 Value runza.com
(Item #42) Tomahawks Axe Throwing Experience For 6 item
$40

Starting bid

1 Hour Throwing Session for a group of 6. $150 Value. At Tomahawks Axe Throwing, our goal is to become the preferred choice for safe, thrilling and social entertainment in Lincoln. We take pride in cultivating a welcoming, inclusive, and vibrant environment where individuals can freely express themselves and enjoy each other's company. Although the idea of hurling axes might initially appear intimidating, we assure you that it's a safe and exhilarating activity!
(Item #43) Multi-Tone Metal Necklace & Earrings Set item
$10

Starting bid

This fun multi-tone necklace & earrings set is designed by Suncreek Jewelry, a Haymarket Farmers' Market Vendor. Nickle Fee! The Necklace is adjustable from 15 1/2" to 17 1/2" long. The earrings are 1 1/2" long. suncreekboutique.com
(Item #44) Silver & Gold Tone Stretch Bracelet item
$10

Starting bid

Easy and comfortable to wear this showy bracelet is designed by Suncreek Jewelry, a Haymarket Farmers' Market Vendor. Nickle Free! suncreekboutique.com
(Item #45) Silver & Gold Tone Stretch Bracelet item
$10

Starting bid

This shiny silver tone Greek Key bracelet is designed by Suncreek Jewelry, a Haymarket Farmers' Market Vendor. Measuring 7" long by 1" wide. suncreekboutique.com
(Item #46) Variety Basket of Tasty Good Toffee item
(Item #46) Variety Basket of Tasty Good Toffee
$40

Starting bid

From one of our Chef's tonight... a Variety of Toffee and Coffee from Tasty Good Toffee is located in Lincoln and specializes in small batch, handmade toffee. tastygoodtoffee.com
(Item #47) U-STOP Gift Bag with Gift Cards & Souvenirs item
$20

Starting bid

This fun U-Stop Gift Bag includes a $10 Gift Certificate, 2 Premium Car washes plus 25 U-Stop Souvenirs. Example are; Cell Kit, Flashlight, USB Charger Cups, Tire Gauge, Rain Gauge and more! Donated by Whitehead Oil Company. u-stop.com
(Item #48) Get a Fun Permanent Bracelet by Golden Hour item
$25

Starting bid

$80 Online Gift Card for a Permanent Bracelet by Golden Hour Permanent Jewelry. Experience affordable elegance right here in our community. Golden Hour Permanent Jewelry, is a PT Haymarket Farmers' Market Vendor. To shop with Melanie go to goldenhourlnk.com or her location at 643 Fallbrook Blvd. Melanie is also the owner of Creative Collabs.
(#49)Michters Small Batch Bourbon & Waterford Old Fashioneds item
$50

Starting bid

CHEERS! Michter's Small Batch Bourbon pairs well with these 4 gorgeous Waterford Double Old Fashioneds in the Omega Pattern. Donated by The Starlite Lounge and Burlington Antiques' antique dealer Dallas McGee.

