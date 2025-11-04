Church of the Precious Blood

Hosted by

Church of the Precious Blood

About this event

2025 Christmas Event

72 Riverdale Ave

Monmouth Beach, NJ 07750

Family Sponsorship / Deck the Halls Tier
$250

Help support the event and our fundraising goal! Sponsorship includes name recognition at the event

Joy to the World Tier
$500

Joy to the World Tier

Help support the event and our fundraising goal! Sponsorship includes name recognition at the event

O Holy Night Sponsor Tier
$1,000

O Holy Night Sponsor Tier

Help support the event and our fundraising goal! Sponsorship includes name recognition at the event

2:30 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

2:30 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

2:45 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

2:45 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:00 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:00 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:15 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:15 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:30 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:30 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:45 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

3:45 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:00 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:00 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:15 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:15 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:30 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:30 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:45 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

4:45 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

5:00 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

5:00 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 2)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

5:15 PM Carriage Ride (1 Rider) (Carriage 1)
$25

Horse-drawn carriage ride plus Parish Hall Christmas event. Please arrive 10 minutes early. Carriage departs promptly at ticket time. Each ticket is for 1 rider; carriage accommodates 10 riders

Add a donation for Church of the Precious Blood

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!