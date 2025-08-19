2025 CHS Band Tailgating!!!

Offered by
About the memberships
No expiration
CHS Band 2025 Football Tailgating Season Pass
No expiration
CHS Band 2025 Football Tailgating Season Pass - 2 Passes
No expiration
CHS Band 2025 Football Tailgating Season Pass - 3 Passes
No expiration
CHS Band 2025 Football Tailgating Season Pass - 4 Passes
No expiration
CHS Band 2025 Football Tailgating Season Pass - 5 Passes
No expiration
CHS Band One Time Tailgate Ticket - 1 Pass
No expiration
CHS Band One Time Tailgate Ticket - 2 Passes
No expiration
CHS Band One Time Tailgate Ticket - 3 Passes
No expiration
CHS Band One Time Tailgate Ticket - 4 Passes
No expiration
CHS Band One Time Tailgate Ticket - 5 Passes
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!