2025 Clay Shoot Sponsorships

86300 Hot Shot Trl

Yulee, FL 32097, USA

12 Gauge Sponsor
$750
Includes four shooters, prominent logo recognition on event banner, station sponsor sign & verbal recognition during event.
16 Gauge Sponsor
$500
Includes two shooters, logo on event banner, station sponsor sign.
20 Gauge Sponsor
$300
Includes one shooter, small logo on event banner, & station sponsor sign
Station Sponsor
$100
Includes one station sponsor sign.
