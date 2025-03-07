Trail Life Troop 0555 (at Faith Christian Academy Of Northeast Florida Inc)
2025 Clay Shoot Sponsorships
86300 Hot Shot Trl
Yulee, FL 32097, USA
12 Gauge Sponsor
$750
Includes four shooters, prominent logo recognition on event banner, station sponsor sign & verbal recognition during event.
Includes four shooters, prominent logo recognition on event banner, station sponsor sign & verbal recognition during event.
seeMoreDetailsMobile
add
16 Gauge Sponsor
$500
Includes two shooters, logo on event banner, station sponsor sign.
Includes two shooters, logo on event banner, station sponsor sign.
seeMoreDetailsMobile
add
20 Gauge Sponsor
$300
Includes one shooter, small logo on event banner, & station sponsor sign
Includes one shooter, small logo on event banner, & station sponsor sign
seeMoreDetailsMobile
add
Station Sponsor
$100
Includes one station sponsor sign.
Includes one station sponsor sign.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout