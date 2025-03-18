Combat Veterans Motorcycle Association Chapter 20 14

Combat Veterans Motorcycle Association® FL 20-14 Firearm Raffle

$20
(3) WINNERS WILL BE DRAWN AT THE 2025 CVMA (R) FLORIDA STATE RALLY ON NOVEMBER 15, 2025 AT THE LEE CIVIC CENTER IN FORT MYERS, FL (WINNERS NEED NOT BE PRESENT); GRAND PRIZE JARHEADS CUSTOM RECON RIFLE .223, 2ND PLACE MOSSBERG SHOTGUN 12G, 3RD PLACE HELLCAT PRO 9MM. TICKET COPY/PICTURE WILL BE SENT VIA EMAIL.
