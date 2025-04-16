Room For Joy
eventClosed
2025 Comedy For A Cause Silent Auction
#1 3-Night Lake Tahoe
$1,095
Tom Williams
Tom Williams
#2 All-inclusive Caribbean Getaway
$2,459
Stuart DeLong
Stuart DeLong
#3 Historic Dude Ranch Getaway
$3,400
Anthony Locatelli
Anthony Locatelli
#3 Dude Ranch Getaway
$3,400
Monica Miller
Monica Miller
#4 Escape for 2 in Tuscany
$2,767
Ken Benson
Ken Benson
#5 Heard Museum
$26
Lisa Workman
Lisa Workman
#6 Augusta Ranch Golf Foursome
$160
Lisa Workman
Lisa Workman
#7 Superstition Springs Golf Foursome
$130
Judi Hagg
Judi Hagg
#8 Wines for Humanity
$150
Connor Smith
Connor Smith
#9 Wines for Humanity
$150
#10 Desert Botanical Garden Membership
$100
Judi Hagg
Judi Hagg
#11 Scottsdale Museum of Contemporary Art
$62
Cherie Locatelli
Cherie Locatelli
#12 Scheels Gift Card
$42
Sandra Kernagis
Sandra Kernagis
#13 Kendra Scott Necklace
$55
Lisa Workman
Lisa Workman
#14 Kendra Scott Earrings
$60
Jen Lorona
Jen Lorona
#15 The Daily Coffee Company
$38
Kelly Dawn
Kelly Dawn
#16 Autographed Zac Williams CD
$150
Jen Lorona
Jen Lorona
#17 Arrowhead Lakes AirBnB
$325
Monica Miller
Monica Miller
#18 Arrowhead Lakes Fishing Experience
$102
Donna Kostew
Donna Kostew
#19 Mon Cheri Restaurant
$175
Cherie Locatelli
Cherie Locatelli
#20 Date Night Out
$120
V Waldow
V Waldow
#21 Raising Cane's Gift Basket
$77
Josh Gunthner
Josh Gunthner
#22 Loose Lips Sink Ships Album
$40
Vicky Gunthner
Vicky Gunthner
