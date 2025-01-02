2025 Daddy/Daughter Dance

Kinder Community Center

Base Ticket (1 child + escort)
$25
This base ticket will cover admission for the escort and one child. Ticket price includes dinner, dancing, and activities.
Additional Sibling
$10
This ticket will cover the admission of ONE additional sibling. This must be purchased in addition to a base ticket to cover multiple children per escort.
