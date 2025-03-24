2025 Dancin' Through The Decades Sponsorship

8 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Logo/Name on individual sponsor signage
Logo or name on event marketing
Logo or name on all event day signage
8 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Logo/Name on individual sponsor signage
Logo or name on event marketing
Logo or name on all event day signage
The Montego Bay
$5,000
6 VIP Tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Logo/Name on individual sponsor signage
6 VIP Tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Custom dedicated social media post
Logo/Name on individual sponsor signage
The Negril
$2,500
4 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor sponsor signage
Custom dedicated social media post
4 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor sponsor signage
Custom dedicated social media post
The Ocho Rios
$1,000
2 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
General Sponsor Recognition: Your logo or name will be included with other Ocho Rios sponsors in a group social media post.
2 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
General Sponsor Recognition: Your logo or name will be included with other Ocho Rios sponsors in a group social media post.
The Mandeville
$500
2 General Admission Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
2 General Admission Tickets
Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book
Logo or name on event sponsor signage
Add a donation for Southwest Community Health Center Inc.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!