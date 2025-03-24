Southwest Community Health Center Inc.

2025 Dancin' Through The Decades Sponsorship

2926 Fairfield Ave

Bridgeport, CT 06605, USA

$10,000
8 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage Custom dedicated social media post Logo/Name on individual sponsor signage Logo or name on event marketing Logo or name on all event day signage
$5,000
6 VIP Tickets & 2 General Admission Tickets Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage Custom dedicated social media post Logo/Name on individual sponsor signage
$2,500
4 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets Ad, logo, or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor sponsor signage Custom dedicated social media post
$1,000
2 VIP Event tickets & 2 General Admission Tickets Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage General Sponsor Recognition: Your logo or name will be included with other Ocho Rios sponsors in a group social media post.
$500
2 General Admission Tickets Ad, logo or name in Southwest’s virtual ad book Logo or name on event sponsor signage
