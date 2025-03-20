2025 DAV Chapter 80 Golf Outing

Hosted by
About this event
Hobart, IN 46342, USA
$100 per golfer
Includes: Course, Cart, 3 Drink Tix, & Dinner at 5pm
Tee Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shoutout
Team Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, DAV Chapter 80 Website Recognition for 30 days, AND 4 Golfer Registration Fees
Captain Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, and DAV Chapter 80 Website Recognition for 45 days
Major Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, and DAV Chapter 80 Website Recognition for 6 months
Colonel Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, and DAV Chapter 80 Website Recognition for 12 months
General Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, DAV Chapter 80 Website Recognition for 12 months, AND Speaking Opportunity at our Closing Ceremony at Dinner
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!