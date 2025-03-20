DISABLED AMERICAN VETERANS Chapter 80

Hosted by

DISABLED AMERICAN VETERANS Chapter 80

About this event

2025 DAV Chapter 80 Golf Outing

6700 Country Club Rd

Hobart, IN 46342, USA

Individual Golfer
$100

$100 per golfer
Includes: Course, Cart, 3 Drink Tix, & Dinner at 5pm

Tee Sponsor
$150

Tee Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shoutout

Team Sponsor - 4 Golfers & Sign
$500

Team Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, DAV Chapter 80 Website Recognition for 30 days, AND 4 Golfer Registration Fees

Captain Sponsor
$750

Captain Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, and DAV Chapter 80 Website Recognition for 45 days

Major Sponsor
$1,000

Major Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, and DAV Chapter 80 Website Recognition for 6 months

Colonel Sponsor
$1,500

Colonel Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, and DAV Chapter 80 Website Recognition for 12 months

General Sponsor
$3,000

General Sponsor
Includes: Sign on Course, Facebook Shout Out, DAV Chapter 80 Website Recognition for 12 months, AND Speaking Opportunity at our Closing Ceremony at Dinner

Basket Raffle
$20
50/50
$5
Marshmallow Game
$5
Bozo Bucket Game
$5

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!