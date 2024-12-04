2025 Discover U College Tour Payments

Payment 1 (Deposit)
$400
Due Monday, December 23rd
Payment 2
$300
Due by Friday, January 17th
Payment 3
$300
Due by Friday, February 14th
Payment 4
$300
Due by Monday, March 3rd
Payment 5
$150

