Wichita Memorial Post VFW 3115
form_archived
2025 Drink and game tickets purchase
Non-alcoholic Beverages
$3
All Non-alcoholic Beverages.
All Non-alcoholic Beverages.
seeMoreDetailsMobile
closed
Beer
$4
All canned beers.
All canned beers.
seeMoreDetailsMobile
closed
Liquor
$5
All Liquor beverages.
All Liquor beverages.
seeMoreDetailsMobile
closed
Mulligans
$10
Up to 4 mulligans per team
Up to 4 mulligans per team
seeMoreDetailsMobile
closed
Bubba Watson
$25
The Bubba allows you to start 150 yds closer to the pin. 1 per team.
The Bubba allows you to start 150 yds closer to the pin. 1 per team.
seeMoreDetailsMobile
closed
Get it on the Green
$10
If you get it on the green it counts as a hole in one.
If you get it on the green it counts as a hole in one.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout