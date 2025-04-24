form_archived

2025 Drink and game tickets purchase

Non-alcoholic Beverages
$3
All Non-alcoholic Beverages.
Beer
$4
All canned beers.
Liquor
$5
All Liquor beverages.
Mulligans
$10
Up to 4 mulligans per team
Bubba Watson
$25
The Bubba allows you to start 150 yds closer to the pin. 1 per team.
Get it on the Green
$10
If you get it on the green it counts as a hole in one.

