ES
Blue Branch Volunteer Fire Department
Drive-Thru/To-Go Meal Tickets
4401 Co Rd 309
Lexington, TX 78947, USA
Drive-Thru Meal Ticket
$15
🔧 Donation used for :
🧯 Gear, safety equipment & training
🚒 Fuel & truck maintenance
🏠 Station upkeep & fleet repairs
🔨 Rescue tools, training & insurance premiums etc.
🔧 Donation used for :
🧯 Gear, safety equipment & training
🚒 Fuel & truck maintenance
🏠 Station upkeep & fleet repairs
🔨 Rescue tools, training & insurance premiums etc.
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout