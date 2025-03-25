Pilot International

2025 Early Bird and other Registrations (individual)

601 S College St

Charlotte, NC 28202

2025 General Convention Registration
$525

Registration Includes Business Meetings, General Sessions, Speakers, Workshops, District Lunch, Presidents's Breakfast, Installation Banquet Early Bird Registration $475.00 Ends February 28, 2025 Registration March 1- April 30, 2025, $525.00 Late Fee May 1, 2025, Registration Ends June 15, 2025


Pilot Shirt
$30

Pilot Convention Logo and Leave No Pilot Behind on Sleeve

Pilot Convention Pin
$5

2025 Convention Pin

Co-Pilot Registration
$350

Registration Includes: Presidents Breakfast, Installation Banquet, Co-Pilot Breakfast, General Sessions, and Co-Pilot Suite Access

Extra President's Breakfast Ticket
$52.75

Extra Plated Breakfast Ticket for friends or family

Extra Installation Banquet Ticket
$155

Extra Installation Banquet Platted Dinner Ticket Pick a choice further down on the form

