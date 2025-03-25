2025 Early Bird and other Registrations (individual)

Hosted by
About this event
Registration Includes Business Meetings, General Sessions, Speakers, Workshops, District Lunch, Presidents's Breakfast, Installation Banquet Early Bird Registration $475.00 Ends February 28, 2025 Registration March 1- April 30, 2025, $525.00 Late Fee May 1, 2025, Registration Ends June 15, 2025
Pilot Convention Logo and Leave No Pilot Behind on Sleeve
2025 Convention Pin
Registration Includes: Presidents Breakfast, Installation Banquet, Co-Pilot Breakfast, General Sessions, and Co-Pilot Suite Access
Extra Plated Breakfast Ticket for friends or family
Extra Installation Banquet Platted Dinner Ticket Pick a choice further down on the form
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!