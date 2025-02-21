Teleios Ministry
2025 Eastern Cares Charity Classic
Platinum
$10,000
Two (2) Teams of Four, Exclusive Sponsor Award, Exclusive Sponsor Banner, Hole Sign & Event Promo
Gold
$5,000
Team of Four, Gold Sponsor Award, Gold Sponsors Banner, Hole Sign & Event Promo
Silver
$2,500
Team of Four, Silver Sponsors Banner, Hold Sign & Event Promo
Copper
$1,000
Two Player Spots, Copper Sponsors Banner, Hole Sign & Event Promo
Carbon
$500
Hole Sign, Event Promo
Golfer
$175
For individual golfers or teams
