2026 EC, Staff and Special Guests Registration

100 Oklahoma City Blvd

Oklahoma City, OK 73109, USA

2026 Convention Registration EC, Staff and Special Guests
Free

Registration Includes COL, Business Meetings, General Sessions, Speakers, Workshops, District Lunch, T-Shirt, President's Breakfast, Installation Banquet

Co-Pilot Registration
$400

Registration Includes: Presidents Breakfast, Installation Banquet, Co-Pilot Breakfast, General Sessions, T-shirt, and Co-Pilot Suite Access

Extra President's Breakfast Ticket
$55

Extra Plated Breakfast Ticket for friends or family

Extra Installation Banquet Ticket
$150

Extra Installation Banquet Plated Dinner Ticket for friends or family

