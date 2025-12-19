2026 EC, Staff and Special Guests Registration

Hosted by
About this event
Registration Includes COL, Business Meetings, General Sessions, Speakers, Workshops, District Lunch, T-Shirt, President's Breakfast, Installation Banquet
Registration Includes: Presidents Breakfast, Installation Banquet, Co-Pilot Breakfast, General Sessions, T-shirt, and Co-Pilot Suite Access
Extra Plated Breakfast Ticket for friends or family
Extra Installation Banquet Plated Dinner Ticket for friends or family
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!