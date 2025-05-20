2025 Fairlawn FOP 131 Golf Outing

200 N Wheaton Rd

Akron, OH 44313, USA

Single
$125
Includes golf cart & fees, locker room usage, driving range balls, on-course beverages, breakfast & lunch!
Team
$500
Includes golf cart & fees, locker room usage, driving range balls, on-course beverages, breakfast & lunch!
Tee Sponsor
$175
Includes corporate signage on tee box.
Green Sponsor
$175
Includes corporate signage on green.
Corporate Sponsorship
$700
Includes a foursome, tee and green sponsorship levels.
