2025 Fall Courses - Team Taiwan Foundation

[Fun Taigi for Kids]

Age Group: PreK – 2nd Grade

Saturdays, 11:30 AM – 12:30 PM (CT)

60 minutes per session, 12 classes

Through songs, games, crafts, and stories, young learners will build a playful foundation in Tâi-gí using the “Taigi: Fluency Unlocked” textbook. A perfect introduction for little ones!

*This class REQUIRES a parent or guardian to be nearby during the sessions.*