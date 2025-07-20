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2025 Fall Courses - Team Taiwan Foundation

Team Taiwan Foundation

Fun Taigi for Kids
$120

[Fun Taigi for Kids]

Age Group: PreK – 2nd Grade

Saturdays, 11:30 AM – 12:30 PM (CT)
60 minutes per session, 12 classes

Through songs, games, crafts, and stories, young learners will build a playful foundation in Tâi-gí using the “Taigi: Fluency Unlocked” textbook. A perfect introduction for little ones!

*This class REQUIRES a parent or guardian to be nearby during the sessions.*

Basic Taigi for Kids – Level 1
$150

[Basic Taigi for Kids – Level 1]

Age Group: 3rd Grade – 12th Grade

Saturdays, 4:00 PM – 5:15 PM (CT)

75 minutes per session, 12 classes

Designed for beginners, this class introduces students to basic Tâi-gí with fun, interactive lessons covering Lessons 1–6 of Taigi: Fluency Unlocked.


Basic Taigi for Kids – Level 2
$150

[Basic Taigi for Kids – Level 2]

Age Group: K – 12 

Saturdays, 1:00 PM – 2:15 PM (CT)

75 minutes per session, 12 classes

This class continues from the spring session with Lessons 7–12. Students will strengthen their Tâi-gí skills through vocabulary, conversation, and pronunciation practice.

*Children younger than 3rd grade should participate with a parent or guardian nearby to support their learning experience.*

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