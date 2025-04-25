Friends House Ministries, Inc.
2025 FHM Golf Tournament
9230 Windstone Dr
Ringgold, GA 30736, USA
Platinum Sponsor
$5,000
Includes entry fee for 2 teams + add on's for team members. AD on website. Banner.
Includes entry fee for 2 teams + add on's for team members. AD on website. Banner.
seeMoreDetailsMobile
add
Gold Sponsor
$3,000
Includes entry fee for one team + add on's for team members. Logo on website. Banner.
Includes entry fee for one team + add on's for team members. Logo on website. Banner.
seeMoreDetailsMobile
add
Silver Sponsor
$1,500
Includes entry fee for one team + add on's for team members. Banner.
Includes entry fee for one team + add on's for team members. Banner.
seeMoreDetailsMobile
add
Bronze Sponsor
$1,000
Includes entry fee for one team + add on's for team members. Tee/Hole sign.
Includes entry fee for one team + add on's for team members. Tee/Hole sign.
seeMoreDetailsMobile
add
Team of Four
$600
groupTicketCaption
add
Individual player
$150
add
Mulligans (2 per player)
$20
add
Putting Contest (2 putts per player)
$10
add
Hole Sponsor
$125
We will recognize your support by placing a tee/hole sign for you on one of the 18 holes!
We will recognize your support by placing a tee/hole sign for you on one of the 18 holes!
seeMoreDetailsMobile
add
addExtraDonation
$
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout