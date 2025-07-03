eventClosed

2025 Fiesta Cultural

851 W Waveland Ave

Chicago, IL 60613, USA

General Entrance Tickets
$5

****General Entrance tickets are $5 per person. Children under 3 are free.

Entrada General- $5 por persona. Niños/as 3 años y menos entran gratis.

General Family Tickets
$20
$20 for a family of up to 5 members. Children under 3 are free.

$20 para familia de hasta 5 miembros. Niños/as 3 y menos entran gratis.

Concessions & Activity Tickets - pack of 5 tickets
$5

Concessions = 2 - 5 tickets

crafts = 1 - 5 tickets

Concesiones = 2 - 5 boletos

Artesanía = 1 - 5 boletos

Bouncy House Wristband
$5

Kids (ages 3 - 13) can enjoy use of the bouncy house.

Los niños (de 3 a 13 años) pueden disfrutar del uso del castillo inflable.

50th Anniversary Party Starter - sponsorship ticket
$50
Includes entrance for a family of up to 5, a car magnet and 5 concession and activity tickets!

¡Incluye entrada para una familia de hasta 5 miembros, un imán para el auto y 5 boletos para actividades y concesiones!

Agua Fresca Level - sponsorship ticket
$100
Includes entrance for up to a family of 5, a car magnet, a reusable souvenir cup with 50th Anniversary Logo and 10 activity and concession tickets.

¡Incluye entrada para una familia de hasta 5 miembros,un imán para el auto,  una taza de recuerdo reutilizable con el logotipo del 50° aniversario y 10 boletos para actividades y concesiones!

Papel Picado Level - sponsorship ticket
$250
Includes entrance for up to a family of 5, a car magnet, a reusable souvenir cup with 50th Anniversary Logo, a commemorative 50th T-shirt and 20 activity and concession tickets.

¡Incluye entrada para una familia de hasta 5 miembros,un imán para el auto,  una taza de recuerdo reutilizable con el logotipo del 50° aniversario, una camiseta conmemorativa y 20 boletos para actividades y concesiones!


Hispanic Heritage Hero - sponsorship ticket
$500
Includes entrance for up to two families of 5 members each, a car magnet, a reusable souvenir cup, a commemorative T-shirt, a social media shout-out, a spotlight moment at the event, and 25 activity and concession tickets!

¡Incluye entrada para hasta dos familias con 5 miembros, un imán para el auto, un vaso de recuerdo reutilizable, una camiseta conmemorativa, una mención en las redes sociales, un momento destacado en el evento y 25 boletos para las actividades y concesiones! 


