2025 Fo29 Pi Psi Alumni Weekend

16958 Dixie Hwy

Hazel Crest, IL 60429, USA

9 Hole Golf Tournament and Curated Happy Hour
$75

Friday, August 1st - Four-Play Golf Tournament and Curated Happy hour

Curated Happy Hour
$30

Friday, August 1st - Happy Hour at Geno's Place

Fo29 Pi Psi Weekend Package (Omegas Only)
$97

Friday, August 1st and Saturday, August 2nd - Happy Hour, Fo29 Pi Psi Picnic, and Pi Psi Picnic wristband included

Fo29 Pi Psi Picnic (Omegas Only)
$67

Saturday, August 2nd - Fo29 Pi Psi Picnic and Pi Psi Picnic wristband included

Wristband Donation (Omegas Only)
$45

I cannot attend, but I want a Pi Psi Picnic wristband included

2023 and 2025 Pi Psi Brother Picnic (Omegas Only)
$25

Saturday, August 2nd - 2025 Pi Psi Picnic and Pi Psi Picnic wristband included (23 and 25 Pi Psi initiated Brothers only)

