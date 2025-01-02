2025 Food Vendor Registration

Foodie Festival - April 26, 2024
Foodie Festival - April 26, 2024
$200

10' x 20' Space. Event 1pm -10pm. Vendor Setup 2hrs early

Music City Blue Grass Festival - May 17, 2025
Music City Blue Grass Festival - May 17, 2025
$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

The Shakedown - June 7, 2025
The Shakedown - June 7, 2025
$200

10' x 20' Space. Event 1pm -10pm. Vendor Setup 2hrs early

Summer Festival - June 21, 2025
Summer Festival - June 21, 2025
$200

10' x 20' Space. Event 1pm - 10pm. Vendor Setup 2hrs early

CAA Park Fundraiser - July 3, 2025
CAA Park Fundraiser - July 3, 2025
$100

10' x 20' Space. Event 5pm - 10pm. Vendor setup 1hr early

Music City Maryland Festival - August 23, 2025
Music City Maryland Festival - August 23, 2025
$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

Old Line Country Festival - September 13, 2025
Old Line Country Festival - September 13, 2025
$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

The Vortex Fall Fest
The Vortex Fall Fest
$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

Oktoberfest - October 4, 2025, 1pm - 10pm
Oktoberfest - October 4, 2025, 1pm - 10pm
$200

10' x 20' Space. Event 11am -10pm. Vendor Setup 2hrs early

Additional charge for a 10' x 20' Space
Additional charge for a 10' x 20' Space
$100
All Events
All Events
$1,100

Vendor Setup 2hrs early. See Vendor Agreement for more information.

