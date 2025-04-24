2025 Football Season Sponsorship

Company signage at all home games Company logo on front of game night digital program Company announced as game sponsor during the game Company recognized on NKFB social media channels Company logo on new NKFB website Company name on select NKFB merchandise
Sponsor of a regular season home game. Company signage at the sponsored game. Company logo on front of game night digital program Company announced as game sponsor during the game Company recognized on NKFB social media channels Company logo on new NKFB website Company name on select NKFB merchandise
Sponsor of a regular season away game Company logo on front of game night digital program Company recognized on NKFB social media channels Company logo on new NKFB website Company name on select NKFB merchandise
$500 or donated pre-game meals for the team & staff Company listed as dinner sponsor on front of game night digital program. Company recognized on NKFB social media channels. Company logo on new NKFB website. Company name on select NKFB merchandise.
Company name on digital programs. Company logo on new NKFB website. Company name on digital programs. Company name on select NKFB merchandise.
Company name on digital programs. Company name on select NKFB merchandise.
Company name on digital programs.
