2025 Football Season Sponsorship

Headline Season Sponsor
$1,400

Company signage at all home games Company logo on front of game night digital program Company announced as game sponsor during the game Company recognized on NKFB social media channels Company logo on new NKFB website Company name on select NKFB merchandise

Friday Night Lights Sponsor
$750

Sponsor of a regular season home game. Company signage at the sponsored game. Company logo on front of game night digital program Company announced as game sponsor during the game Company recognized on NKFB social media channels Company logo on new NKFB website Company name on select NKFB merchandise

Friday Night On the Road Sponsor
$500

Sponsor of a regular season away game Company logo on front of game night digital program Company recognized on NKFB social media channels Company logo on new NKFB website Company name on select NKFB merchandise

Team Dinner Sponsor
$500

$500 or donated pre-game meals for the team & staff Company listed as dinner sponsor on front of game night digital program. Company recognized on NKFB social media channels. Company logo on new NKFB website. Company name on select NKFB merchandise.

Platinum Sponsor
$400

Company name on digital programs. Company logo on new NKFB website. Company name on digital programs. Company name on select NKFB merchandise.

Black & Gold Sponsor
$250

Company name on digital programs. Company name on select NKFB merchandise.

Skippers Sponsor
$100

Company name on digital programs.

