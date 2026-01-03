2nd ANNUAL FREEDOM ON THE LINE Fishing Tournament

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About this event
Team Entry - 4 Anglers
TITLE SPONSOR:
♦COMPANY SIGNAGE DISPLAYED ON MAIN STAGE, ENTRY LOCATION, WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING - ALL MARKETING ITEMS
♦ENTRY OF THREE TEAMS (TWELVE ANGLERS)
♦TWELVE GOODIE BAGS
♦DINNER TICKETS FOR 24
♦TWO COMPLIMENTARY HOTEL ROOMS FOR TWO NIGHTS
♦RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
♦COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS (CENTER LOCATION)
♦COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS
** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **
PLATINUM SPONSOR:
♦COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT ENTRY LOCATION, WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
♦ENTRY OF TWO TEAMS (EIGHT ANGLERS)
♦EIGHT GOODIE BAGS
♦DINNER TICKETS FOR 16
♦RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
♦COMPANY LOGO (LARGE) ON TOURNAMENT SHIRTS
♦OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS
** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **
GOLD SPONSOR:
COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
FOUR GOODIE BAGS
DINNER TICKETS FOR 4
RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS
OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS
** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **
SILVER SPONSOR:
COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
FOUR GOODIE BAGS
DINNER TICKETS FOR 4
RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS
OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS
BRONZE SPONSOR:
COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
BUCKLE SPONSOR
COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
FOUR GOODIE BAGS
DINNER TICKETS FOR 4
RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS
OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS
** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **
AWARDS SPONSOR:
COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
FOUR GOODIE BAGS
DINNER TICKETS FOR 4
RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS
** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **
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