Patriots First Outdoors

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Patriots First Outdoors

About this event

2nd ANNUAL FREEDOM ON THE LINE Fishing Tournament

13309 S Padre Island Dr

Corpus Christi, TX 78418, USA

Team Entry
$550

Team Entry - 4 Anglers

TITLE SPONSOR
$10,000

TITLE SPONSOR:
♦COMPANY SIGNAGE DISPLAYED ON MAIN STAGE, ENTRY LOCATION, WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING - ALL MARKETING ITEMS
♦ENTRY OF THREE TEAMS (TWELVE ANGLERS)
♦TWELVE GOODIE BAGS
♦DINNER TICKETS FOR 24
♦TWO COMPLIMENTARY HOTEL ROOMS FOR TWO NIGHTS
♦RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
♦COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS (CENTER LOCATION)
♦COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS

** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **

PLATINUM SPONSOR
$5,000

PLATINUM SPONSOR:
♦COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT ENTRY LOCATION, WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
♦ENTRY OF TWO TEAMS (EIGHT ANGLERS)
♦EIGHT GOODIE BAGS
♦DINNER TICKETS FOR 16
♦RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
♦COMPANY LOGO (LARGE) ON TOURNAMENT SHIRTS
♦OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS

** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **

GOLD SPONSOR
$4,000

GOLD SPONSOR:
 COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
 ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
 FOUR GOODIE BAGS
 DINNER TICKETS FOR 4
 RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
 COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS
 OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS

** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **

SILVER SPONSOR
$3,000

SILVER SPONSOR:
 COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
 ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
 FOUR GOODIE BAGS
 DINNER TICKETS FOR 4
 RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS  COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS
 OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS

BRONZE SPONSOR
$1,500

BRONZE SPONSOR:
 COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
 RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS

BUCKLE SPONSOR
$4,000

BUCKLE SPONSOR
 COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
 ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
 FOUR GOODIE BAGS
 DINNER TICKETS FOR 4
 RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS
 COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS
 OPPORTUNITY TO INCLUDE COMPANY BRANDED ITEMS IN THE GOODIE BAGS

** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **

AWARDS SPONSOR
$4,000

AWARDS SPONSOR:
 COMPANY SIGNAGE DISPLAYED AT WEIGH-IN & CAPTAINS MEETING
 ENTRY OF ONE TEAM (FOUR ANGLERS)
 FOUR GOODIE BAGS
 DINNER TICKETS FOR 4
 RECOGNITION IN ALL MEDIA ADVERTISEMENTS & TOURNAMENT ANNOUNCEMENTS  COMPANY LOGO ON TOURNAMENT SHIRTS

** SPONSOR BUCKLE INCLUDED **

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