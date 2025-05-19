2026 Friend of the Festival Sponsor

Offered by
About the memberships
Valid for one year
** $50 gift certificate for food, drink or lodging at the Griswold Inn
** Ticket to private reception on Saturday of Festival weekend
** Admission to Friday and Saturday Evening Concerts
** Current Festival T-Shirt
** $10 Local Merchant Food & Drink Voucher
** Limited Edition Sampler CD of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)
~Estimated value of goods and services is $197~
Valid for one year
** Two $50 gift certificates for food, drink or lodging at the Griswold Inn
** Two tickets to private reception on Saturday of Festival weekend
** Two admissions to Friday and Saturday Evening Concerts
** Two current Festival T-Shirts
** Two $10 Local Merchant Food & Drink Vouchers
** Two limited edition sampler CDs of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)
~Estimated value of goods and services is $394~
Valid for one year
** Ticket to private reception on Saturday of Festival weekend
** Admission to Friday and Saturday Evening Concerts
** Current festival T-shirt
** $10 Local Merchant Food & Drink Voucher
** Limited Edition Sampler CD of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)
~Estimated value of goods and services is $147~
Valid for one year
** Two tickets to private reception on Saturday of Festival weekend
** Two Admissions to Friday and Saturday Evening Concerts
** Two current festival T-shirts
** Two $10 Local Merchant Food & Drink Vouchers
** Two limited edition sampler CDs of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)
~Estimated value of goods and services is $294~
Valid for one year
** Admission to Friday and Saturday Evening Concerts
** $10 Local Merchant Food & Drink Voucher
** Limited Edition Sampler CD of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)
~Estimated value of goods and services is $70~
Valid for one year
** Two admissions to Friday and Saturday Evening Concerts
** Two $10 Local Merchant Food & Drink Vouchers
** Two limited edition sampler CDs of last year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)
~Estimated value of goods and services is $140~
Valid for one year
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!