Maritime Music And Tradition Society

Offered by

Maritime Music And Tradition Society

About the memberships

2026 Friend of the Festival Sponsor

Captain
$1,000

Valid for one year

** $50 gift certificate for food, drink or lodging at the Griswold Inn
** Ticket to private reception on Saturday of Festival weekend

** Admission to Friday and Saturday Evening Concerts
** Current Festival T-Shirt

** $10 Local Merchant Food & Drink Voucher
** Limited Edition Sampler CD of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)

~Estimated value of goods and services is $197~

Dual Captains
$2,000

Valid for one year

** Two $50 gift certificates for food, drink or lodging at the Griswold Inn
** Two tickets to private reception on Saturday of Festival weekend

** Two admissions to Friday and Saturday Evening Concerts
** Two current Festival T-Shirts

** Two $10 Local Merchant Food & Drink Vouchers
** Two limited edition sampler CDs of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)

~Estimated value of goods and services is $394~

Mates
$500

Valid for one year

** Ticket to private reception on Saturday of Festival weekend
** Admission to Friday and Saturday Evening Concerts

** Current festival T-shirt

** $10 Local Merchant Food & Drink Voucher
** Limited Edition Sampler CD of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)

~Estimated value of goods and services is $147~

Dual Mates
$1,000

Valid for one year

** Two tickets to private reception on Saturday of Festival weekend
** Two Admissions to Friday and Saturday Evening Concerts

** Two current festival T-shirts

** Two $10 Local Merchant Food & Drink Vouchers
** Two limited edition sampler CDs of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)

~Estimated value of goods and services is $294~

Boatswains
$250

Valid for one year

** Admission to Friday and Saturday Evening Concerts

** $10 Local Merchant Food & Drink Voucher
** Limited Edition Sampler CD of previous year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)

~Estimated value of goods and services is $70~

Dual Boatswains
$500

Valid for one year

** Two admissions to Friday and Saturday Evening Concerts

** Two $10 Local Merchant Food & Drink Vouchers
** Two limited edition sampler CDs of last year's festival
** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)

~Estimated value of goods and services is $140~

Sailors
$100

Valid for one year

** Recognition in Connecticut Sea Music Festival Program (if donation is made by May 1)

Add a donation for Maritime Music And Tradition Society

$

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!