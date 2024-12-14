2025 Friends of CT Sportsmen Southeastern CT Fundraising Dinner

142 Seaside Ave

Westbrook, CT 06498

Single Ticket
$80
1 Dinner ticket, open seating.
Sponsor Table
$640
groupTicketCaption
8 Dinner tickets and a reserved table for your group. Priority dinner serving.
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing