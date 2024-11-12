Friends Of Southampton Council On Aging
form_archived
2025 Friends of Southampton COA (FOSCOA) Membership
addExtraDonation
$
Individual Membership
$15
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
JAN-DEC 2025 Membership. Does not renew automatically.
JAN-DEC 2025 Membership. Does not renew automatically.
seeMoreDetailsMobile
closed
90+ years of age Membership
free
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Membership is free if you are over 90 years of age. JAN-DEC 2025 Membership. Does not renew automatically.
Membership is free if you are over 90 years of age. JAN-DEC 2025 Membership. Does not renew automatically.
seeMoreDetailsMobile
closed
Individual Membership + MONTHLY NEWSLETTER MAILING
$25
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
JAN-DEC 2025 Membership + $10 for postage. Does not renew automatically.
JAN-DEC 2025 Membership + $10 for postage. Does not renew automatically.
seeMoreDetailsMobile
closed
90+ years of age Membership + MONTHLY NEWSLETTER MAILING
$10
rate.item.membershipRenewalInfo.yearly
Membership is free if you are over 90 years of age. JAN-DEC 2025 Membership + $10 for postage. Does not renew automatically.
Membership is free if you are over 90 years of age. JAN-DEC 2025 Membership + $10 for postage. Does not renew automatically.
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout