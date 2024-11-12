form_archived

2025 Friends of Southampton COA (FOSCOA) Membership

addExtraDonation

$

Individual Membership
$15

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

JAN-DEC 2025 Membership. Does not renew automatically.
90+ years of age Membership
free

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Membership is free if you are over 90 years of age. JAN-DEC 2025 Membership. Does not renew automatically.
Individual Membership + MONTHLY NEWSLETTER MAILING
$25

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

JAN-DEC 2025 Membership + $10 for postage. Does not renew automatically.
90+ years of age Membership + MONTHLY NEWSLETTER MAILING
$10

rate.item.membershipRenewalInfo.yearly

Membership is free if you are over 90 years of age. JAN-DEC 2025 Membership + $10 for postage. Does not renew automatically.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing