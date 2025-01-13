End the Wait Foundation
Gala to End The Wait for Shaina
100A John Jones Rd
Griffin, GA 30224, USA
General Ticket
$50
$50 Regular Ticket 1 seat
Couple's Ticket
$75
Couple's Ticket $75 2 seats
Sponsorship Level
$100
$100 Sponsorship Level 2 seats
Sponsorship Level
$250
$250 Sponsorship Level 2 seats
Sponsorship Level
$500
$500 Sponsorship Levels 2 seats
Sponsorship Level
$1,000
$1000 Sponsorship Level 4 seats
Sponsor Level
$2,500
$2500 Sponsorship Level 6 seats total
Red Carpet Level Sponsor
$5,000
$5000 Sponsorship Level 8 seats total
$
