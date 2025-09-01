2025 Fundraising Golf Tournament

29630 Green River Rd SE

Auburn, WA 98092, USA

General Admission
$175

18 holes with cart. Drink Ticket. Dinner. Goodie Bag. - Sales to play close at 8pm on Tuesday 9/23.

Par Sponsor
$50

Business name/logo on a banner with Par Sponsors

Birdie Sponsor
$100

Business name/logo on a banner with Birdie Sponsors

Eagle Sponsor
$200

Business name/logo on a sign promoting your support on a hole

Hole in One! Sponsor
$250

Business name/logo on a sign promoting your support on your own hole!

Cheat Package 1
$100

1 Mulligan Per Player


Can be purchased day of tournament also.

Cheat Package 2
$200

1 Mulligan Per Player + 1 Throw Per Player


Can be purchased day of tournament also.

THS Boys Golf Team Member DRIVES
$80

Buy the package up front! You'll have the option to use a THS Golf Team Member Drive on 8 Holes


Can be purchased day of tournament also.

Raffle Tickets
$5

Purchase tickets for our raffle - lots of different prizes to choose from including rounds of golf.

$

