2025 Gala Merch

Glass of Wine
$15

Purchase & get a drink ticket for a glass of our Founders Reserve

Bottle of Wine
$40

100% Cabernet Sauvignon from the Columbia Valley located in Washington State.

Wine Glass
$15

Esperanza's 40th Anniversary Wine Glass

Beer Glass
$10

Beer Glass with Esperanza's Logo

Bucket Hat
$25

Esperanza Bucket Hat! Perfect for Bucket Lines!

Tote Bag
$25

Perfect for a picnic or on-the go! Rep Esperanza with a cute tote bag!

40th Anniversary T-Shirt (SMALL)
$25

Because you can never have too many Esperanza t-shirts!

40th Anniversary T-Shirt (MEDIUM)
$25

Because you can never have too many Esperanza t-shirts!

40th Anniversary T-Shirt (LARGE)
$25

Because you can never have too many Esperanza t-shirts!

40th Anniversary T-Shirt (X-LARGE)
$25

Because you can never have too many Esperanza t-shirts!

Canvas 1: Hummingbird item
Canvas 1: Hummingbird
$100
Canvas 2: Home item
Canvas 2: Home
$100
Canvas 3: 1998 Bucket Line item
Canvas 3: 1998 Bucket Line
$100
Canvas 4: Anniversary Logo item
Canvas 4: Anniversary Logo
$100

common:zeffyTipDisclaimerTicketing