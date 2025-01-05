Sales closed

2025 Galentine's Day Purse Bingo (Non-Sponsorship Sales)

890 W 4th St

Mansfield, OH 44903, USA

General admission (Table)
$500
A table includes entry for 8 guests. Each guest will enjoy appetizers, dinner, dessert, and 15 games of Bingo with designer purse prizes. In addition, a cash bar, designer purse raffles and a special 16th Purse game will be available at an additional cost.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!