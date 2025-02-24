The Salvation Army of the Midlands

2025 GameDay Cafe'

1125 George Rogers Blvd

Columbia, SC 29201, USA

Individual Ticket(s)
$100
RESERVED SEATING - INDIVIDUALS CAN BE SEATED TOGETHER UPON REQUEST GROUPS WILL BE SEATED TOGETHER SOUTHERN WAY CATERING HORS D’ OEUVRES FULL BAR (UNTIL SHOW BEGINS)
Roadie Sponsorship
$1,000
This is a group ticket, it includes 4 tickets
RESERVED VIP TABLE SEATING (UP TO 4 SEATS) SOUTHERN WAY CATERING HORS D’ OEUVRES FULL BAR UNTIL SHOW BEGINS (6:30pm-8:00pm) NAME/LOGO RECOGNITION PLATFORMS AND LOCATIONS SOCIAL MEDIA “EVENT” POST EVENT SIGNAGE ON TABLES WEBSITE - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS JUNE'S NEWSLETTER - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS
Sound Check Sponsorship
$2,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets
RESERVED VIP TABLE SEATING (UP TO 6 SEATS) HEAVY HORS D’ OEUVRES by SOUTERN WAY CATERING FULL BAR UNTIL SHOW BEGINS (6:30pm-8:00pm) NAME/LOGO RECOGNITION PLATFORMS AND LOCATIONS SOCIAL MEDIA “EVENT” POST EVENT SIGNAGE ON TABLES WEBSITE - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS JUNE'S NEWSLETTER - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS
Tour Bus Sponsorship
$5,000
This is a group ticket, it includes 6 tickets
RESERVED VIP TABLE SEATING (UP TO 6 SEATS) HEAVY HORS D’ OEUVRES by SOUTERN WAY CATERING FULL BAR UNTIL SHOW BEGINS (6:30pm-8:00pm) NAME/LOGO RECOGNITION PLATFORMS AND LOCATIONS SIGNAGE ON TABLES WITH BUSINESS/ORGANIZATION LOGO SOCIAL MEDIA “EVENT” POST WEBSITE - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS JUNE'S NEWSLETTER - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS
Green Room Sponsorship
$10,000
This is a group ticket, it includes 8 tickets
RESERVED VIP TABLE SEATING (UP TO 8 SEATS) HEAVY HORS D’ OEUVRES by SOUTERN WAY CATERING FULL BAR UNTIL SHOW BEGINS (6:30pm-8:00pm) DURING SHOW – WINE AND BEER SERVED AT TABLE NAME/LOGO RECOGNITION PLATFORMS AND LOCATIONS EVENT PROMOTIONAL MATERIAL (INCLUDING EVENT INVITATION) SIGNAGE ON TABLES WITH BUSINESS/ORGANIZATION LOGO SOCIAL MEDIA “EVENT” POST WEBSITE - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS JUNE'S NEWSLETTER - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS ·
Opening Act Sponsorship
$15,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
RESERVED VIP TABLE SEATING (UP TO 10 SEATS) MEET AND GREET WITH ARTISTS HEAVY HORS D’ OEUVRES by SOUTERN WAY CATERING FULL BAR UNTIL SHOW BEGINS (6:30pm-8:00pm) DURING SHOW – WINE AND BEER SERVED AT TABLE NAME/LOGO RECOGNITION PLATFORMS AND LOCATION MAJOR NETWORK MEDIA PROMOTIONS ALL EVENT PROMOTIONAL MATERIAL (INCLUDING EVENT INVITATION) SIGNAGE ON TABLES WITH BUSINESS/ORGANIZATION LOGO ALL SOCIAL MEDIA “EVENT” POSTS WEBSITE - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS JUNE'S NEWSLETTER - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS
Headliner Sponsorship
$20,000
This is a group ticket, it includes 10 tickets
RESERVED VIP TABLE SEATING (UP TO 10 SEATS) MEET AND GREET WITH ARTISTS HEAVY HORS D’ OEUVRES by SOUTERN WAY CATERING FULL BAR UNTIL SHOW BEGINS (6:30pm-8:00pm) DURING SHOW – WINE AND BEER SERVED AT TABLE NAME/LOGO RECOGNITION PLATFORMS AND LOCATIONS MAJOR NETWORK MEDIA PROMOTIONS ALL EVENT PROMOTIONAL MATERIAL (INCLUDING EVENT INVITATION) SIGNAGE ON TABLES WITH BUSINESS/ORGANIZATION LOGO ALL SOCIAL MEDIA “EVENT” POSTS WEBSITE - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS JUNE'S NEWSLETTER - THE SALVATION ARMY OF THE MIDLANDS MARKETING MATERIALS DISPLAYED AT CHECK-IN EMCEE and MAJOR CRADDOCK PROVIDE SHOUT OUT/ANNOUNCEMENT BEFORE SHOW BEGINS
