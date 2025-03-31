2025 Gatekeepers BMX Sponsorship

Drink Sponsor
$500
Your Company logo on our team water cooler at each race
Food Sponsor
$400
Provides food for the team for 1 race
Race Sponsor
$325
Covers entry fees for all riders for 1 local race
Practice Sponsor
$200
Covers 1 day of practice for all riders
Friends and Family Sponsor
$150
addExtraDonation

$

common:zeffyTipDisclaimerTicketing