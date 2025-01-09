eventClosed

2025 Golf Sponsors & Registration

Drink Cart Sponsor
$600
Putting Sponsor
$600
Hole Sponsor
$750
ITE Member Registration
$100
ITE Members only. Includes one single registration.
Non-ITE Member Registration
$125
For non-ITE members. Includes one single registration.
Government Registration
$65
For Government employees only. Includes one single registration.

common:zeffyTipDisclaimerTicketing