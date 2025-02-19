25th Annual Golf Tournament Sponsorships

1 Club Dr

Jesup, GA 31546

Platinum Level Sponsorship
$1,000
• Logo on 2 large tee box signs • Individual logo social media recognition • LIVE radio publicity on WIFO “Butch and Bob” • Post event recognition in newspaper • Ability to provide branded merch for golfers • 1 (foursome) team entry
Gold Level Sponsorship
$500
• Logo on 1medium tee box sign • Grouped logo social media recognition • Live radio publicity on WIFO “Butch and Bob” • Post event recognition in newspaper • Ability to provide branded merch for golfers
Silver Level Sponsorship
$250
• Logo on 1 small tee box sign • Grouped business name social media recognition
Hole Sponsorship
$150
• Business Name (no logo) on 1 small tee box sign
Beverage Cart Sponsor (1 available)
$500
• Logo on 1 golf cart sign • Individual logo social media recognition • Live radio publicity on WIFO “Butch and Bob” • Post event recognition in newspaper • Ability to provide branded merch for golfers
Lunch Sponsor (1 available)
$500
• Logo on 1 sign at lunch pavilion • Individual logo social media recognition • Live radio publicity on WIFO “Butch and Bob” • Post event recognition in newspaper • Ability to provide branded merch for golfers
