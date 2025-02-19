25th Annual Golf Tournament Sponsorships

• Logo on 2 large tee box signs
• Individual logo social media recognition
• LIVE radio publicity on WIFO “Butch and Bob”
• Post event recognition in newspaper
• Ability to provide branded merch for golfers
• 1 (foursome) team entry
Gold Level Sponsorship
$500
• Logo on 1medium tee box sign
• Grouped logo social media recognition
• Live radio publicity on WIFO “Butch and Bob”
• Post event recognition in newspaper
• Ability to provide branded merch for golfers
Silver Level Sponsorship
$250
• Logo on 1 small tee box sign
• Grouped business name social media recognition
Hole Sponsorship
$150
• Business Name (no logo) on 1 small tee box sign
Beverage Cart Sponsor (1 available)
$500
• Logo on 1 golf cart sign
• Individual logo social media recognition
• Live radio publicity on WIFO “Butch and Bob”
• Post event recognition in newspaper
• Ability to provide branded merch for golfers
Lunch Sponsor (1 available)
$500
• Logo on 1 sign at lunch pavilion
• Individual logo social media recognition
• Live radio publicity on WIFO “Butch and Bob”
• Post event recognition in newspaper
• Ability to provide branded merch for golfers
Add a donation for Exchange Club of Wayne County
$
