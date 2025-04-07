2025 Golf Tournament Hole Sponsorship

Individual Hole Sponsorship
$100
Signage with business or organization logo/name displayed on tee boxties.
Corporate Hole Sponsorship
$300
Includes registration for 2 golfers and signage with business or organization logo/name displayed on tee box
Purple Hole Sponsorship
$500
Includes registration for 4 golfers and signage with business or organization logo/name displayed on tee box
Gold Hole Sponsorship
$1,000
Includes registration for 4 golfers and signage with business or organization logo/name displayed at registration area
