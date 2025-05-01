2025 Graduation hosted by 4:12 CO-OP

Graduation package includes: cap & gown, diploma cover with keepsake diploma, 2025 grad tassel, photo slideshow, graduation ceremony, photo opportunities, dessert social and admittance for up to 10 guests.
Graduation package includes: cap & gown, diploma cover with keepsake diploma, 2025 grad tassel, photo slideshow, graduation ceremony, photo opportunities, dessert social and admittance for up to 10 guests.
up to 10 additional guests
$25
We welcome you invite your family and friends to share is this special occasion. The graduation package includes 10 guests or additional guests please purchase this add-on package. Each add-on is good for up to 10 additional guests.
We welcome you invite your family and friends to share is this special occasion. The graduation package includes 10 guests or additional guests please purchase this add-on package. Each add-on is good for up to 10 additional guests.
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!