Christ Community Church of Modesto

Hosted by

Christ Community Church of Modesto

About this event

Sales closed

2025 Graduation hosted by 4:12 CO-OP

3242 Carver Rd

Modesto, CA 95350, USA

Graduate Package
$80
Graduation package includes: cap & gown, diploma cover with keepsake diploma, 2025 grad tassel, photo slideshow, graduation ceremony, photo opportunities, dessert social and admittance for up to 10 guests.
up to 10 additional guests
$25
We welcome you invite your family and friends to share is this special occasion. The graduation package includes 10 guests or additional guests please purchase this add-on package. Each add-on is good for up to 10 additional guests.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!