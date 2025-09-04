Hosted by

Ohio Association of Repossessors

About this event

2025 Great Lakes Conference Sponsorships

4851 N Marginal Rd

Cleveland, OH 44114

Headline Sponsor item
Headline Sponsor
$2,500

Signage Display at Meeting Room Entry as Headline Sponsor/ Exhibitor Booth/ Four Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Monday Cocktail Party Sponsor item
Monday Cocktail Party Sponsor
$2,000

Signage Display at Cocktail Bar/ Exhibitor Booth/ Two Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Lunch Sponsor item
Lunch Sponsor
$1,700

Signage at Buffet Table/Exhibitor Both/ Two Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Lanyard Sponsor item
Lanyard Sponsor
$1,500

Lanyard with Name and Logo /Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Breakfast Sponsor item
Breakfast Sponsor
$1,000

Signage Display at Breakfast Table/Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Monday Break Sponsor item
Monday Break Sponsor
$500

Signage Display at Snack Table/ Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Tues Break Sponsor item
Tues Break Sponsor
$500

Signage Display at Snack Table/ Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Beverage Sponsor item
Beverage Sponsor
$300

Signage Display at Beverage Table/ Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Closing Party Sponsor item
Closing Party Sponsor
$2,000

Signage Display in Meeting Room as Closing Party Sponsor/Exhibitor Booth/Four Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room

Speaker Sponsor item
Speaker Sponsor
$1,000
