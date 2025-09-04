2025 Great Lakes Conference Sponsorships

Hosted by
About this event
Signage Display at Meeting Room Entry as Headline Sponsor/ Exhibitor Booth/ Four Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Signage Display at Cocktail Bar/ Exhibitor Booth/ Two Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Signage at Buffet Table/Exhibitor Both/ Two Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Lanyard with Name and Logo /Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Signage Display at Breakfast Table/Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Signage Display at Snack Table/ Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Signage Display at Snack Table/ Exhibitor Booth/Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Signage Display at Beverage Table/ Two Conference Registration Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
Signage Display in Meeting Room as Closing Party Sponsor/Exhibitor Booth/Four Conference Tickets/ Recognition Banner in Meeting Room
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!