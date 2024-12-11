2025 Harvest Ball Dinner Tickets

Roast Sirloin of Beef: Tender Sliced Sirloin with Au Jus, Roasted Fingerling Potatoes, Green Beans and Carrots. (Open Bar Included)
Adult - Chicken Dinner
$80
Grilled Herb Chicken: Boneless Breast Marinated in Fresh Lemon Juice, Dijon Mustard, Garlic, Herbs and Served with Thyme-scented Natural Juices, Roasted Fingerling Potatoes, Green Beans and Carrots. (Open Bar Included)
Adult - Pasta Dinner (Vegetarian)
$80
Penne Spinach and Feta: Sauteed Spinach, Sun-Dried Tomatoes, Capers and Artichokes Tossed with Penne Pasta in our Homemade Marinara Sauce. Topped with Crumbled Feta Cheese and Fresh Basil. (Open Bar Included)
Adult - Pasta Dinner (Vegetarian & Gluten Free)
$80
Penne Spinach and Feta: Sauteed Spinach, Sun-Dried Tomatoes, Capers and Artichokes Tossed with Gluten Free Penne Pasta in our Homemade Marinara Sauce. Topped with Crumbled Feta Cheese and Fresh Basil. (Open Bar Included)
Special Needs - Beef Dinner
$50
Roast Sirloin of Beef: Tender Sliced Sirloin with Au Jus, Roasted Fingerling Potatoes, Green Beans and Carrots. (Beverages Included)
Special Needs - Chicken Dinner
$50
Grilled Herb Chicken: Boneless Breast Marinated in Fresh Lemon Juice, Dijon Mustard, Garlic, Herbs and Served with Thyme-scented Natural Juices, Roasted Fingerling Potatoes, Green Beans and Carrots. (Beverages Included)
Special Needs - Pasta Dinner (Vegetarian)
$50
Penne Spinach and Feta: Sauteed Spinach, Sun-Dried Tomatoes, Capers and Artichokes Tossed with Penne Pasta in our Homemade Marinara Sauce. Topped with Crumbled Feta Cheese and Fresh Basil. (Beverages Included)
Special Needs - Pasta Dinner (Vegetarian & Gluten Free)
$50
Penne Spinach and Feta: Sauteed Spinach, Sun-Dried Tomatoes, Capers and Artichokes Tossed with Gluten Free Penne Pasta in our Homemade Marinara Sauce. Topped with Crumbled Feta Cheese and Fresh Basil. (Beverages Included)
Special Needs or Child (10 & under) - Chicken Fingers Dinner
$50
Chicken Fingers with French fries. (Beverages Included)
Special Needs or Child (10 & under) - Burger Dinner
$50
1/4 Hamburger or Cheeseburger with French Fries. (Beverages Included)
Add a donation for Project ALEX Communities, Inc.
$
Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!