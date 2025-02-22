SGAD Fair Hill Scottish Games
eventClosed
2025 Highland Dancing Competition Entry Form
Fair Hill Fairgrounds
4640 Telegraph Road, Elkton, MD 21921
Entry Fee - Primary
$20
Entry includes one admission ticket
Entry includes one admission ticket
seeMoreDetailsMobile
closed
Entry Fee - Pre-Premier
$25
Entry includes one admission ticket
Entry includes one admission ticket
seeMoreDetailsMobile
closed
Entry Fee - Premier
$30
Entry includes one admission ticket
Entry includes one admission ticket
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout