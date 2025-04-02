Hillsborough Concours Delegance Foundation
eventClosed
2025 Hillsborough Concours d'Elegance Class Sponsorships
SD1 Hot Rods & Resto Mods
$1,000
Special non-judged display for 2025
Special non-judged display for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
SD2 "Factory" Modieifed Europeans through 1987
$1,000
Special non-judged display for 2025
Special non-judged display for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
SD3 Turbo - Significant Turbo Cars through 1993
$1,000
Special non-judged display for 2025
Special non-judged display for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
SD4 Bugatti 100th Anniversary
$1,000
Special non-judged display for 2025
Special non-judged display for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
SD5 VW Bus 75th and Beetle 80th Anniversary
$1,000
Special non-judged display for 2025
Special non-judged display for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
SD6 First and Last Responders - Ambulances and Hearses
$1,000
Special non-judged display for 2025
Special non-judged display for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
SD7 Ford Shelby GT350 60th Anniversary
$1,000
Special non-judged display for 2025
Special non-judged display for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
FES Ferrari 308/28 50th Anniversary
$1,000
Special judged class for 2025
Special judged class for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
CD1 Cadillac Pre-War
$1,000
Special judged class for 2025
Special judged class for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
CD2 Cadillac Post-War
$1,000
Special judged class for 2025
Special judged class for 2025
seeMoreDetailsMobile
closed
A American Pre-War to 1946
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
A2 American Post-War 1947-1959
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
A3 American Cars 1960-1987
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
AC CCCA Approved Classics
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
AM American Muscle Cars 1964 - 1973
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
ASC American Sports Cars through 1987
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
BIKE Vintage Motorcycles
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
FE1 Ferrari Class 1 (12 Cylinders) through 1996
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
FE2 Ferrari Class 2 (6/8 Cylinders) through 2014
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
FE3 Ferrari Class 3 (12 Cylinders) 1997-2014
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
I Imported Sports Cars through 1964
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
I2 Imported Sports Cars - 1965-1987
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
J Japanese Cars through 1995
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
K7 Porsche 911/912 through 1996
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
PV Preservation through 1975
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
Q Exotics through 1987
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
RB Rolls-Royce and Bentley Pre-War
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
RB2 Rolls-Royce and Bentley Post-War
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
TC Imported Passenger and Touring Cars through 1987
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
V Vintage Racecars
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
W Arcane and Rare through 1987
$1,000
Judged class
Judged class
seeMoreDetailsMobile
closed
common:zeffyTipDisclaimerTicketing
checkout