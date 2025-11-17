2025 Holiday Gift Card Program

General Donation item
General Donation
$25

Your generous contribution in this field will be distributed evenly among all WGES employees, guaranteeing that each team member receives a gift card this holiday. To increase donation please increase number of items , donations are in $25 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.*

Administration and School Counselor Group item
Administration and School Counselor Group
$5

Funds will be evenly split between Dr. Meredith Davis, Jennifer Snowden, Tina Green, Jolie Allen, Karen Smith, and Ariana Carrasco. To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.*to 0% when you check out.

Dr. Meredith Davis - Principal item
Dr. Meredith Davis - Principal
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Jennifer Snowden - Assistant Principal item
Jennifer Snowden - Assistant Principal
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Tina Green - Counselor item
Tina Green - Counselor
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Jolie Allen - Principal's Secretary item
Jolie Allen - Principal's Secretary
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Karen Smith - Campus Secretary item
Karen Smith - Campus Secretary
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Ariana Carrasco - Campus Secretary item
Ariana Carrasco - Campus Secretary
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Nurses Group item
Nurses Group
$5

Funds will be evenly split between Meredith Lippe and Katie Hargrove. To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Meredith Lippe - Nurse item
Meredith Lippe - Nurse
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Katie Hargrove - Nurse item
Katie Hargrove - Nurse
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Cafeteria Staff item
Cafeteria Staff
$5

Funds will be evenly split between Flavia Araujo, Flavia Johnson, Helena Mattson and Margarita Dominguez. To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Flavia Araujo - Cafe Manager item
Flavia Araujo - Cafe Manager
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Flavia Johnson - Cafe item
Flavia Johnson - Cafe
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Helena Mattson - Cafe item
Helena Mattson - Cafe
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Margarita Dominguez- Cafe item
Margarita Dominguez- Cafe
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Custodial Group item
Custodial Group
$5

Funds will be evenly split between Evaristo Pineda, Hilvea Benitez, Esperanza Villatoro, Blanca Villatoro and Bethza Jaramillo. To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Evaristo Pineda - Day Lead Custodian item
Evaristo Pineda - Day Lead Custodian
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Esperanza Villatoro - Day/Night Custodian item
Esperanza Villatoro - Day/Night Custodian
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Blanca Villatoro- Night Lead Custodian item
Blanca Villatoro- Night Lead Custodian
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Hilvea Benitez - Night Custodian item
Hilvea Benitez - Night Custodian
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bethza Jaramillo- Night Custodian item
Bethza Jaramillo- Night Custodian
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Encore Group item
Encore Group
$5

Funds will be evenly split between Perrin Ward, Denise Huddle, Michelle Capello, Brianna Hall, Jenica Cruz de Leon, Abigail Martin, Lisa Timmerman, and Xue Kim.

Perrin Ward - Music Teacher item
Perrin Ward - Music Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Denise Huddle - Art Teacher item
Denise Huddle - Art Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Michelle Capello - Librarian item
Michelle Capello - Librarian
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Xue Kim - Science Teacher item
Xue Kim - Science Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Brianna Hall - P.E. Coach item
Brianna Hall - P.E. Coach
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Jenica Cruz de Leon- Assistant P.E. Coach item
Jenica Cruz de Leon- Assistant P.E. Coach
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Abigail Martin- Assistant P.E. Coach item
Abigail Martin- Assistant P.E. Coach
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Lisa Timmerman - Quest Teacher item
Lisa Timmerman - Quest Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

SPED Group item
SPED Group
$5

Funds will be evenly split between Pam Bass, Pamela Papa, Lisa Butcher, Michelle Conwell, and Angela Logan. To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Pam Bass - SPED Teacher item
Pam Bass - SPED Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Pamela Papa - SPED Teacher item
Pamela Papa - SPED Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Lisa Butcher - SPED Assistant item
Lisa Butcher - SPED Assistant
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Michelle Conwell - SPED Assistant item
Michelle Conwell - SPED Assistant
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Angela Logan - SPED Assistant item
Angela Logan - SPED Assistant
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

ESL and Language Science Group item
ESL and Language Science Group
$5

Funds will be evenly split between Sherry Sickler, Jennifer Cox, Kirsten Chance and Britnnay Karner. To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Sherry Sickler - ESL Teacher item
Sherry Sickler - ESL Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Jennifer Cox, Language Science Teacher item
Jennifer Cox, Language Science Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Brittnay Karner, Language Science Teacher item
Brittnay Karner, Language Science Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Kirsten Chance, Language Science Teacher item
Kirsten Chance, Language Science Teacher
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Reading Specialists Group item
Reading Specialists Group
$5

Funds will be evenly split between Kerry Barnes, Kelly Wills, Ginger Wolfe and Kaitlyn McGee

Kerry Barnes - Reading Specialist item
Kerry Barnes - Reading Specialist
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Kelly Wills - Reading Specialist item
Kelly Wills - Reading Specialist
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Kaitlyn McGee - Speech item
Kaitlyn McGee - Speech
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Ginger Wolfe - Speech item
Ginger Wolfe - Speech
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Transportation Staff item
Bus Transportation Staff
$5

Funds will be evenly distributed between the 9 total drivers and assistants for routes serving WGES. To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 185: item
Bus Route 185:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 186: item
Bus Route 186:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 187: item
Bus Route 187:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 188: item
Bus Route 188:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 189: item
Bus Route 189:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 190: item
Bus Route 190:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 191: item
Bus Route 191:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 192: item
Bus Route 192:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Bus Route 161: item
Bus Route 161:
$5

To increase donation please increase number of items , donations are in $5 increments. ***You can change the Zeffy Fee to 0% when you check out.

Did you know? We fundraise with Zeffy to ensure 100% of your purchase goes to our mission!